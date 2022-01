Rīgas cirks.

Cirka arēnas daļas atjaunošana ir pirmā no trim Rīgas cirka vēsturiskās ēkas renovācijas kārtām. Jau nākamgad ap šo laiku arēnā varēs notikt mēģinājumi, izrādes, izstādes un citi pasākumi. Tikmēr cirka administrācijā notikusi valdes locekļa maiņa – Lienes Pērkones iesākto ēkas renovācijas projektu turpinās virzīt līdzšinējā Rīgas cirka stratēģiskās attīstības vadītāja Māra Pāvula.

Rīgas cirks.

Renovācijas pirmās kārtas būvuzņēmēju SIA “Aidaco Construction” uzdevums ir paaugstināt ēkas energoefektivitāti. Tiek mainīta apkures un ventilācijas sistēma, elektroinstalācija, ieviesta automātiskā ugunsgrēku atklāšanas sistēma, modernizētas un ierīkotas citas Rīgas cirka ēkai būtiskas lietas. Savukārt arhitektoniski ēku centīsies atjaunot iespējami līdzīgu sākotnējam – arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa 1888. gadā radītajam – veidolam, atbrīvojot cirka māju no padomju gadu uzslāņojuma.

Rīgas cirks.

Renovācijas darbu veicēju pārstāvis Valdis Koks norāda: “Šis objekts būvēts no visa kā, kas tajā laikā bija pieejams, – gan iepriekš nojauktiem, no citām ēkām pārvestiem kokmateriāliem, gan dažādu laiku un ražojumu ķieģeļiem. Dažām sienām atklājas, ka tām vispār nebija pamatu.” Strādnieki atrod arī daudz vēsturisku liecību – sadzīves priekšmetus, kādam piederējušas personīgās lietas, cirka plakātus, biļetes un tamlīdzīgi. Vēlāk no šīm laikmeta liecībām tiks veidota izstāde.

Kad būs pabeigta arī otrā un trešā kārta, saskaņā ar arhitektu biroja NRJA plānu no Rīgas cirka nama Merķeļa ielas pusē varēs nokļūt paralēlajā Alfrēda Kalniņa ielā un līdz kupolam aiziet pa īpašu laipu virs ēkas.

Rīgas cirks.

Tomēr vēsturiskās ēkas renovācija nenozīmē cirka dīkstāvi. Jau piekto gadu darbojas Rīgas cirka skola, laikmetīgā cirka izrādes skatāmas dažādās vietās pilsētā. Jau no pirmā skolas pastāvēšanas gada interese par to bijusi lielāka nekā prognozēta. Šajā mācību gadā cirka skola uzņēma 150 audzēkņu. Nodarbībās Zeļļu ielā 25 brīvo laiku pavada gan bērni, gan pieaugušie, mācās žonglēšanu, akrobātiku un citas cirka disciplīnas. Ar laiku plānots Rīgā veidot cirka mākslinieku sagatavošanas skolu iestājpārbaudījumiem cirka augstskolās ārvalstīs.

Rīgas cirks.

Pievienotajā video skaties unikālus kadrus ar atsegto cirka kupolu no skatpunkta arēnas centrā, kā arī cirka vadītājas, būvnieku un cirka skolas dalībnieku komentārus.