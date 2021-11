"Klausies, tev par velti izstrādā poti! Bet tu neizdari to mazo pienākumu!" Dainis Īvāns aicina nebūt egoistiem

Viens no Atmodas laika līderiem aicināja iedzīvotājus vakcinēties, lai ātrāk uzveiktu Covid-19 pandēmiju. Īvāns norādīja, ka vakcinēšanās ir pienākums pret sabiedrību. Savukārt nevakcinēšanās esot egoisms.

Viņš dalījās arī ar piemēru no savas dzīves: "Aizeju tur pie viena paziņas, viņš man bļaustās pretim: "Es no mājas ārā neeju, man neko nevajag!" Klausies, tev par velti izstrādā poti! Tu ar to vari glābt sevi, citus. Bet tu neizdari to sīko pienākumu! Katram vispirms jāpaskatās uz sevi. Ko tad es izdarīju? Nevis vainot kādu citu! Mēs tikai gaidām, ka kāds iepumpēs mūsos kādu ideoloģiju, ka kāds mūsu vietā atrisinās to, ko mēs negribam darīt," skaidroja Īvāns.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 985 000 jeb ap 52,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 868 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 256 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,12 miljonus jeb 59,7% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,24 miljonus cilvēku. Savukārt ar "trešo devu" līdz šim Latvijā vakcinēti ap 38 000 cilvēku jeb 2% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" sākotnēji sāka potēt cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti, vecāka gada gājuma cilvēkiem un medicīnas darbiniekiem, kas strādā ciešā kontaktā ar Covid-19 pacientiem, bet pēdējie valdības lēmumi dod iespēju potēties arī plašākam cilvēku lokam.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās 2021.gada marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.