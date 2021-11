Bērnus izdzen no grāmatnīcas: viņi nedrīkst pirkt grāmatas. Vai tiešām?

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Agnese Geduševa (Latvijas Reģionu apvienība) savā profilā ierakstījusi: “Šodien ieskrēju grāmatnīcā... biju aculieciniece situācijai, kā no grāmatnīcas izdzina divus mazus skolnieciņus. Aizrādījums bija par to, ka no šodienas bērni nevar bez vecākiem ienākt un kaut ko iegādāties grāmatnīcā !!! Skumji... maigi sakot...”

“Kāpēc bērns nevar iet uz grāmatnīcu?”

Viņas ierakstu komentējuši desmitiem interneta lietotāju:

Eric Laake: “Nevienam nevajag veselīgu vai gudru. Vajag paklausīgu un piekāpīgu”.

Rasma Adams: “Aiz iztapības neadekvātiem rīkojumiem, izpildītāji paši sevi pazemo”.

Baiba Rapīte: “Vismaz bērnus varētu likt mierā ar saviem noteikumiem. Nezinu, cik gadu šiem diviem bērniem, bet, ja bērns neatbilst vakcinācijas vecumam, tad likumiem vajadzētu automātiski uz viņu neattiekties. Tas neko nemainīs, ka pieaugušais vakcinētais nāks līdzi. Piekritīsiet taču, ka bērns tāpēc nekļūs ,,mazāk bīstams” apkārtējiem, bet bērnam būtiski ir pašam izvēlēties, kuru grāmatu, vai kuru saldumu pirkt, tas nav jādara vecākiem”.

Sintija Grīnvalde: “Tā jau mūsdienās grūti bērnu dabūt pie lasīšanas un tagad vēl aizliedz pirkt. Degradējusies pasaule”.

Jana Upīte-Vīgante: “Stulbums, stulbums, stulbums. Kāpēc gan bērns nedrīkst pats iet uz grāmatnīcu?! Nav jau veikals 18+”.

Linda Lineja: “Un ja bērniem skolai bija nepieciešams kaut kas no kancelejas piederumiem? Atstāja bešā. Izglītība arī laikam bērniem vairs nav vajadzīga. Kā lai bērni šādos apstākļos mācās? Soda jau bērnus nevis pieaugušos”.

Inga Vanaga: “Bērni “ir bīstami”. Nevienā veikalā ieiet un neko nopirkt nevar bērni bez sadarbspējas sertifikāta - tātad bērni līdz 12 gadu vecumam un no 12 gadu vecuma tie, kuri nav izslimojuši vai vakcinēti. Un izrādās, ka C-19 “pazūd”, ja bērnam blakus uzrodas vakcinēts vai pārslimojis vecāks, jo kopā var iet pirkt bulciņu, grāmatu!”

Vairums komentētāju atzīst, ka drošības pasākumiem nevajadzētu kļūt par absurdu, kā tas iznācis šajā gadījumā.

"Bīstamie" bērni

Jauns.lv noskaidroja, ka minētais incidents noticis kādā no Jāņa Rozes grāmatnīcām. Bet līdzīgi noteikumi pastāv arī citās grāmatu tirgotavās. Apgāda “Zvaigzne ABC” vadītāja Vija Kilbloka Jauns.lv teica:

“Arī manējie kaut kā visādi “līferējas”, cenšoties ievērot Ministru kabineta noteikumus, kas mainās ik pa pāris nedēļām. Mēs negribam, lai mūs soda vai pat nākamreiz, kad lems par ierobežojumiem, vispār aizliedz strādāt”. Tagad arī “Zvaigznes grāmatnīcās” parādījušies plakāti, kuros melns uz balta rakstīts:

“Nepilngadīgi bērni, kas neatbilst vakcinētas vai pārslimojušas personas statusam var saņemt tirdzniecības pakalpojumus pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas pilngadīgas personas pavadībā”.

Brīdinošais uzraksts pie grāmatnīcu durvīm bērniem līdz 12 gadiem tajās atļauj ienākt tikai pieaugušo uzraudzībā. (Foto: Zvaigznes grāmatnīca.)

Tas nozīmē, ka bērni līdz 12 gadu vecumam vieni paši nedrīkst doties uz tirgotavām, kas strādā “zaļajā režīmā”, piemēram, grāmatnīcām vai pat rotaļlietu veikaliem. To drīkst darīt tikai vecāki bērni, kuriem jau ir pieejama vakcinācija, un kuri var uzrādīt vakcinācijas sertifikātu vai Covid-19 testu, kuru veic visās mācību iestādēs. Savukārt bērns līdz 12 gadu vecumam, ja viņam pie rokas ir pieaugušais ar derīgu vakcinācijas sertifikātu, vairs nav “bīstams”. Tāpat viņš arī nav “bīstams” veikalos, kuri strādā “sarkanajā" režīmā, piemēram, mazā pārtikas bodītē, kur tirgo ne tikai konfektes un bulciņas, bet arī grādīgos dzērienus.

Tikai kopā ar pieaugušo

Valdības noteikumos par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai teikts, ka epidemioloģiski drošajā jeb “zaļajā” vidē strādājošos uzņēmumos (veikalos) var atrasties “pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas, vai tādas personas, kuras var uzrādīt testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti ir negatīvi, kā arī šīs personas pavadošie bērni līdz 12 gadu vecumam”, bet “sarkanajā” vidē strādājošos uzņēmumos var atrasties visi, arī tie kuru “vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav zināms vai kuri neatbilst epidemioloģiski drošas vai daļēji drošas vides prasībām”.

Tādējādi bērns līdz 12 gadu vecumam epidemioloģiski drošajā vidē var atrasties tikai pieaugušā uzraudzībā, bet nedrošajā – bez nekādas uzraudzības. Jauns.lv Ekonomikas ministrijai jautāja: “Vai tas nozīmē, ka bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem tagad nenotiek vakcinācija, nevar vieni paši, piemēram, grāmatnīcā nopirkt kādu grāmatu vai kafejnīcā iegādāties bulciņu, ja šīs iestādes strādā “zaļajā” vai “dzeltenajā” zonā? Ja tā, vai nav plānots šo regulējumu mainīt, lai bērni līdz 12 gadiem šīs “zaļajā” režīmā strādājošās iestādes var apmeklēt?”

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa atbildēja tikai uz jautājuma pirmo daļu:

Saistītās ziņas "Lidl" veikali Latvijā no 15. novembra darbosies "sarkanajā režīmā" No 15. novembra ierobežojumi tirgotājiem brīvdienās stingrāki nekā pat "lokdauna" laikā, uzskata Latvijas Tirgotāju asociācija Vai no 15. novembra bērniem un jauniešiem atsāksies pulciņi?

““Zvaigznes grāmatnīcas” darbība ir pilnīgi atbilstoša regulējumam. Bērni līdz 12 gadiem uz veikaliem dodas kopā ar vecākiem, tai skaitā uz “zaļajiem” veikaliem. Savukārt no 12 gadu vecuma bērni uz veikaliem var doties vieni - uz “sarkanajiem”, neuzrādot neko; bet “zaļajos” uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai testa rezultātu, arī skolas testa rezultāti ir akceptējami.

Bulciņas bērni līdz 12 gadiem var nopirkt, jo konditorejas ir pārtikas veikali, kas strādā sarkanajā režīmā, bet uz grāmatnīcu mazi bērni dodas kopā ar vecākiem.