FOTO: vides un gaismas rotas ienes valsts svētku noskaņu Rīgā

“Ņemot vērā, ka jau otro gadu valsts jubilejā nevaram pulcēties ierastajos publiskajos pasākumos pie Brīvības pieminekļa un Daugavmalā, šogad valsts svētku noskaņu pilsētā ienesam ar vides un gaismas noformējumu. Tomēr aicinu rīdziniekus un viesus būt atbildīgiem pret sevi un apkārtējiem un nesteigties tos apskatīt pirmajās svētku dienās, lai neveidotu drūzmēšanos un epidemioloģiskos riskus. Veidojoties drūzmai, objektus var nākties izslēgt,” skaidro Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece Baiba Šmite.

No 15. novembra līdz 9.janvārim būs izgaismota Mežaparka Dziesmusvētku estrāde, savukārt no 18. novembra pilsētvides svētku noformējumā uz šo pašu laiku integrēsies četri gaismas festivāla “Staro Rīga” projekti, jo festivāls ierastajā pasākuma formātā šogad nenotiks. Tā kā gaismas noformējums pilsētvidē būs skatāms līdz 9. janvārim, RD aicina rīdziniekus izvēlēties sev tīkamu apskates laiku, nesteidzoties to izdarīt pirmajās dienās.

Šo četru objektu vidū būs brīvi stāvošs vides objekts “Melnā zvaigzne” Viesturdārzā un pastaigu maršruts “Laika āderes telpa” Ziemeļblāzmas parkā. Tālāk no centra Bieriņu apkaimes Mārupītes parkā pastaigu laikā pilsētniekus priecēs gaismas akmeņi “Levitācija - meditācija”, savukārt alejā pa ceļam uz lidlauku “Spilve” - gaismu instalāciju grupa “D[r]ive in Light”, ko var aplūkot veselībai drošā veidā auto maršrutā.

Gaismas noformējumu līdz pat janvārim varēs baudīt katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 22.00. To tuvumā iedzīvotāji ir aicināti ievērot distancēšanos, lietot sejas aizsargmaskas un lielas pulcēšanās gadījumā izklīst. Cilvēku plūsmu pie objektiem kontrolēs apsardze un epidemioloģisko risku gadījumā svētku apgaismojums tajos var tikt īslaicīgi vai ilglaicīgi izslēgts, kā arī apmeklētāji izklīdināti, piesaistot pašvaldības policiju.

Savukārt tieši svētku dienā - 18. novembrī - Bastejkalna apkārtnē, pie Nacionālās bibliotēkas un Uzvaras parkā svētku noformējumu papildinās dzīvās uguns vides objekti. Arī šo objektu tuvumā situāciju monitorēs apsardze.

Šis gaismas noformējums papildinās sarkanbaltsarkano karogu noformējumu, kā arī vides stendus ar pašvaldības apsveikumu laikmetīgās mākslas darbā un 10 latviešu tautasdziesmu spēka vārdu gaismas objektus, kas pilsētā būs pieejami līdz novembra beigām.

Galvaspilsētas izgaismošana un noformēšana svētku rotā ar “Staro Rīga” objektiem turpināsies līdz pat 9. janvārim, tiem pakāpeniski iemirdzoties dažādu apkaimju parkos kā pārsteigumam pilsētniekiem pastaigu laikā, iepriekš to neizziņojot.

97 Foto Latvijas novadi koši mirdz valsts svētku nedēļas noskaņās +93 Skatīties vairāk