18. novembrī kultūras pasākumi Rīgā notiks gan klātienē, gan tiešsaistē

Informācija par valsts svētku programmu, māksliniekiem, pasākumu bezmaksas ielūgumu saņemšanu un epidemioloģiskās drošības noteikumiem, kā arī koncertu straumēšanas laiku un vietni pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē https://svetki.riga.lv/.

Koncerti klātienē

Rīgā vairākas kultūras iestādes piedāvās koncertus apmeklēt klātienē “zaļajā režīmā”, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Klātienē apmeklētāji gaidīti koncertā “Tu esi Latvija”, kas notiks VEF Kultūras pilī. Svētku koncertā uzstāsies Orķestris “Rīga”, diriģents Valdis Butāns, solisti Gunta Gelgote, Ieva Parša, Rihards Mačanovskis un akordeonists Artūrs Noviks.

Klausītāji aicināti apmeklēt arī jaunatklāto Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zāli, kur kopīgā koncertā “Novadu sadziedāšanās Mežaparkā” tiksies Latvijas vēsturisko novadu atpazīstamas folkloras kopas.

Savukārt Rīgas Latviešu biedrības namā aicināti visi interesenti, kas vēlas baudīt aktiera Mārtiņa Vilsona, komponista Jāņa Lūsēna un flautistes Evijas Mundeciemas māksliniecisko sniegumu pasākumā “Mūžības skartie.”

Kultūras pils “Ziemeļblāzma” apmeklētāji svētku vakarā varēs izbaudīt grupas “Melo-M” uzstāšanos.

Koncerti tiešsaistē

Svētku noskaņa var ienākt katrā mājā, jo iedzīvotājiem būs iespēja dzirdēt vairākus koncertus tiešsaistē. Jau 17. novembrī koncertmeditācijai “In urbe, in urbe manere oportet” varēs ļauties, skatoties ierakstu no Rīgas Sv. Pētera baznīcas, kur tiks atskaņota komponista Uģa Prauliņa darbs “Odi Et Amo”, kas veltīts Latvijai un Rīgas Sv. Pētera baznīcai un guvis starptautisku atzinību, kā arī 1999. gadā atzīts par Gada ierakstu Latvijā. Muzikālo ceļojumu paspilgtinās U. Prauliņa stāstījums.

Kormūzikas cienītājiem sarūpēts Rīgas kamerkora “Ave Sol” Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts “Lins”, kur kopā ar kori uzstāsies Ance Krauze, Andris Ērglis un komponists Jānis Strazds ar instrumentālo grupu. Šī programma tiks raidīta no kultūras centra “Mazā ģilde”.

Koncertā “Nekur tālu, tepat vien…” klausītājus no kultūras centra ”Imanta” priecēs Dita Lūriņa, Zane Dombrovska, Daumants Kalniņš un Romāns Vendiņš, savukārt Marija Bērziņa, Mārcis Maņjakovs un komponists Valdis Zilveris no kultūras centra “Iļģuciems” ar savu priekšnesumu svētku noskaņu radīs koncerta “Dāvanas Latvijai” klausītājiem. Tiešraidē no kultūras centra “Mazā ģilde” būs iespēja dzirdēt Zigfrīda Muktupāvela un Jāņa Lūsēna muzikālo sniegumu koncertā “Tautas laiks”.

Muzikāli un vizuāli priekšnesumi Rīgas apkaimēs

18. novembrī rīdzinieki un pilsētas viesi, dodoties pastaigā, varēs baudīt svētku sajūtu arī pilsētas apkaimēs.

Muzikāls priekšnesums pilsētvidē ar pūšaminstrumentu kvinteta “Brass. Edu” piedalīšanos no 16. līdz 18. novembrim pārsteigs vairāku apkaimju iedzīvotājus.

Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” gaidāma izstāde “Supervaronis”, savukārt kultūras centra “Ritums” izstāžu zāles logos - audiovizuālā instalācija “Brīvības putenī”.

Valsts svētku koncertus atbalsta Rīgas pašvaldība. Jau ziņots, ka Rīgā iedzīvotāji aicināti valsts svētkus pavadīt veselībai drošā veidā - ģimenes lokā savās mājās, baudot kultūru tīmeklī, apmeklējot koncertus “zaļajā režīmā” vai pastaigās pa pilsētu tuvinieku lokā, aplūkojot svētku noformējumu Rīgas pilsētvidē. Šogad pilsētas noformējumā ierasto sarkanbaltsarkano karogu izvietojumu papildina laikmetīgā māksla un gaismas instalācijas ar tautasdziesmu spēka vārdiem.