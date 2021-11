Latvijas Leļļu teātris atgriezīsies pie skatītājiem "zaļajā režīmā"

Viņa pavēstīja, ka, lai apmeklētu teātri, pieaugušajiem nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savukārt bērniem no 12 gada vecuma derīgs arī testēšanas sertifikāts vai pēdējo 72 stundu laikā veikts skolas skrīninga tests. Bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, sertifikāts vai tests nav nepieciešams.

Paredzēts, ka 20.novembrī plkst.11 un 14 publisko pirmizrādi piedzīvos Vijas Blūzmas iestudētā Hansa Kristiana Andersena pasaka "Princese uz zirņa", ko režisore veidojusi muzikāla marionešu iestudējuma tehnikā. Izrādes radošo komandu veido arī māksliniece Anita Znutiņa-Šēve, komponists un dziesmu tekstu autors Mikus Frišfelds, videomāksliniece Ineta Sipunova, kā arī aktieri Lienīte Osipova, Santa Didžus un Anrijs Sirmais.

Pēc Petrauskas paustā, "Princese uz zirņa" ir muzikāla un multimediāla klasiskās pasakas interpretācija. Izrāde pieejama gan latviešu, gan krievu valodā un teātra ēkas remonta laikā skatāma Rīgas Latviešu biedrības nama Kamīnzālē.

No 16.novembra darbu atsāks arī Latvijas Leļļu teātra kase, kas atrodas Rīgas Latviešu biedrības nama foajē, dodot iespēju klātienē veikt mājsēdes laikā neizmantoto biļešu maiņu uz novembra un decembra izrādēm. Maiņa pieejama uz jebkuru izrādi pēc skatītāju izvēles. Kases laiks darbadienās būs no plkst.10 līdz 18, bet brīvdienās no plkst.10 līdz 15. 18.novembrī kase būs slēgta.

Teātra pārstāve norādīja, ka decembrī skatītājus gaida vēl citas pirmizrādes: Jurija Lunika iestudējums vismazākajiem teātra skatītājiem pēc Andreja Usačova darba motīviem "Gudrā sunīte Soņa" un Edgara Niklasona iestudētais paša oriģināldarbs "Katliņpauris" bērniem no piecu gadu vecuma.

Decembrī teātris piedāvās Ziemassvētku izrāžu klāstu, tajā skaitā 2020.gada nogalē publikai neparādīto svētku laika jauniestudējumu "Ziemassvētku prieks" Blūzmas režijā, kas savu publisko pirmizrādi piedzīvos tikai šogad - 24.decembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē.

Biļetes uz Latvijas Leļļu teātra izrādēm nopērkamas tīmekļvietnē "bilesuparadize.lv", kā arī jebkurā "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietā.

Petrauska uzsvēra, ka visas izrādes patlaban notiek Rīgas Latviešu biedrības namā Merķeļa ielā 13, Rīgā. Nākot uz teātri, skatītāji aicināti ierasties laikus - vismaz 30 minūtes pirms izrādes sākuma un laikus sagatavot pārbaudei nepieciešamos dokumentus - sadarbspējīgo sertifikātu, personalizētu biļeti un personu apliecinošu dokumentu.

Teātra apmeklējuma laikā visiem skatītājiem no septiņu gadu vecuma jālieto sejas aizsargmaska un ārpus zāles jāievēro divu metru distance.