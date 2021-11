"Indīgā” Salacgrīvas avārija: “Palika tikai telefons un dažas drēbes”, vietējo versijas par traģēdiju

Šosejas malā brīžiem tikai burtiski pāris metru no brauktuves atrodas desmitiem privātmāju, kuras aizvien tuvāk ceļam nonākušas, ik pa laikam paplašinot Rīgas-Ainažu (Igaunijas robeža) ceļu. Tā nu daudziem jo daudziem salacgrīviešiem nākas dzīvot dzīvībai bīstamos apstākļos, zīlējot, vai kādubrīd viņu ēkas sienā neietrieksies kravas fūre.

“Palika tikai telefons un dažas drēbes”

Salacgrīvā no avarējušās automašīnas "Scania" pārvadātajiem konteineriem izlija indīgais ķīmiskais maisījums, kurš saturēja toksisko stirolu. (Foto: Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

A1 ir viens no noslogotākajiem Latvijas ceļiem, kas iet cauri vairākām Vidzemes jūrmalas pilsētām. Tas vijās cauri arī Saulkrastiem, bet 2007. gadā izbūvēja Saulkrastu apvedceļu. Līdz Salacgrīvai šī “inovācija” vēl nav atnākusi, vien ik pa laikam tiek atjaunots ceļa segums uz Tallinas šosejas. Arī šobrīd tur notiek būvdarbi, un tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc notikusi traģiskā avārija. Oficiāla slēdziena vēl nav, notiek izmeklēšana, tāpēc tas ir tikai pieņēmums.

Vietējie runā, ka par avārijas iemeslu varētu būt bruģakmens, kurš tā vietā, lai atrastos uz ietves, kaut kādā veidā bija nokļuvis vai ceļinieku aizmirsts uz brauktuves. Kravas automašīna tad arī uzbrauca šim akmenim un mainīja virzienu – vispirms uz bruģakmens palešu krāvumu uz ietves, bet pēc tam uz Viļņu ielas 11 mājas sienu. Kravas auto ietriecās ēkā, pārvērsdamies par lūžņu čupu, bet no mājas pāri palika vien drupu kaudze.

Auto ietriecās tajā ēkas stūrī, kurā atradās tās iemītnieka - Rinalda Kondratjuka gulta. Spēcīgais trieciens Rinaldu vārda tiešā nozīmē “izsvieda” ne tikai no gultas, bet arī mājas. Par laimi viņš tika cauri sveikā tikai ar dažiem nenozīmīgiem nobrāzumiem. Viss pārējais gan tika pazaudēts. Kaut arī ēka bija apdrošināta, vēl paies ilgs laiks, kamēr viņš atkal tiks pie sava mājokļa. Rinalds jau avārijas dienas vakarā sociālajos tīklos ierakstīja:

“Sveiki, nepatīk man lūgt palīdzību, bet realitāte ir tāda, ka man ir palicis tikai telefons un dažas drēbes. Ja kādam ir vēlme palīdzēt man, tad šeit būs mans bankas konta numurs”.

Mazāk paveicās poļu šoferim. Glābējiem pāris stundas nācās nopūlēties, lai viņu izdabūtu no sadragātā auto vraka un nodotu mediķu aprūpē.

Saindē Salacgrīvu

Automašīnas kravā bija konteineri ar ķīmiskās vielas “Aropol” maisījumu, kas saturēja videi un cilvēka veselībai bīstamu, toksisku ķīmisku vielu stirolu. Šī viela rada acu kairinājumu un var viegli uzliesmot. Bīstamo atkritumu savācējiem bija nepieciešamas pāris dienas, lai savāktu 50 tonnas ar stirolu saindētās grunts un to tālāk aizgādātu utilizācijai.

Pašvaldība steidzīgi noorganizēja evakuācijas iespējas uz vietējās skolas dienesta viesnīcu, lai katastrofas apkārtnes iedzīvotājiem nebūtu jāelpo indīgais stirols. Tomēr viesnīcas pakalpojumi bija nepieciešami vien Rinaldam Kondratjukam.

Salacgrīvā kravas auto ietriecas mājā; vidē noplūst ķīmiska viela:

Lai arī “Latvijas Valsts ceļu” melno punktu un smago ceļu satiksmes negadījumu kartē Salacgrīva nav iezīmēta tai tumšākajā krāsā (tur pēdējos gados gada laikā labi ja reģistrēts tikai viens nopietns satiksmes negadījums (bez neviena bojāgājušā)), īsti normāli tas nav, ka Salacgrīvai ik dienu tranzītā cauri traucas simtu simtiem automašīnu, tai skaitā arī ar bīstamām kravām.

Cerība uz “Rail Baltica”

Vietējais iedzīvotājs, žurnālists Dzintris Kolāts, kurš gan dzīvo mazliet tālāk no avārijas vietas – Kuivižos, Jauns.lv teica: “Tā īsti neatceros, ka šai ceļa posmā būtu notikušas lielas avārijas. Bet, lai tur uzlabotu satiksmes drošību, loģiski būtu vai nu samazināt auto plūsmu vai ātrumu. Salacgrīvā ir vairākas vietas, kur, paplašinot ceļu, tagad ēkas atrodas tikai pāris metru attālumā no šosejas. Bet jautājums, cik tad tur to ātrumu var samazināt?

Tomēr var panākt uzlabojumus. Piemēram, mēs Kuivižos panācām, ka tur uz šosejas ātrumu samazinās no 90 uz 70 kilometriem stundā. Runājot par Salacgrīvu, jācer, ka situāciju uzlabos “Rail Baltica”, un tad kravas vairs nepārvadās auto, bet gan pa dzelzceļu.

Par avāriju vietējiem ir dažādas versijas, bet tie ir tikai minējumi. Vai nu šoferis pie stūres ir aizsnaudies, vai arī uz ceļa bija palikuši kaut kādi būvmateriāli”.

Laikam jau salacgrīviešiem uz satiksmes uzlabojumiem tik tiešām jācer uz “Rail Baltica”, jo novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs teic, ka pagaidām nekādu reālu plānu par Salacgrīvas apvedceļa būvi nav. Ir tikai labais nodoms ideju par to iekļaut valsts autoceļu plānā līdz 2040. gadam.

Ko saka oficiālie pārstāvji?

Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Gaile par traģisko avāriju Salacgrīvā Jauns.lv teica:

“Negadījumu šobrīd izmeklē Valsts policija, bet seku likvidēšanā ir iesaistīts Valsts vides dienests un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Bīstamo kravu aprites konsultatīvās padomes sēdēs attiecībā uz drošības situāciju konkrētajā Salacgrīvas ceļa posmā jautājumi nav skatīti. Padomē analizēti drošības aspekti attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem ceļa posmā uz Salaspils HES. Izstrādāto priekšlikumu rezultātā satiksmes drošības situācija uz Salaspils HES ir uzlabota”.

Bet Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Kaļķe Jauns.lv sacīja: “Šobrīd avārijas apstākļi aizvien tiek izmeklēti, tādēļ pāragri spriest par infrastruktūras ietekmi kā uz avārijas cēloni. Tāpat mūsu rīcībā nav statistika par konkrēto ceļa posmu un tur notikušām avārijām”.