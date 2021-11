"Jaunā paaudze" turpina dievkalpojumos "individuāli" pulcēt desmitiem draudzes locekļu

Laikā, kad Covid-19 ierobežojumu dēļ ir aizliegti publiski pasākumi, arī dievkalpojumi ar apmeklētājiem, “Jaunā paaudze” turpināja klātienē pulcēt draudzes locekļus. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” pārliecinājās, ka tas notika arī pēc tam, kad draudze jau bija nonākusi prokuratūras redzeslokā.

Evanģelisko kristiešu baznīca “Jaunā paaudze”, kuras dibinātājs un līderis jeb bīskaps vai vecākais mācītājs ir Aleksejs Ļedjajevs, jau vairākus gadus ir pazīstama gan ar aktīvu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs, piemēram, protestos pret praidu, gan ar tuvību politikai – piemēram, atbalstot dažādas Aināra Šlesera vadītās partijas un dodot dievkalpojumos tribīni gan pašam politiķim, gan viņa līdzgaitniekiem. Taču pēdējā laikā “Jaunā paaudze” ziņās figurē saistībā ar policijas fiksētajiem pārkāpumiem par Covid-19 ierobežošanas epidemioloģisko prasību neievērošanu. Vairāki administratīvie sodi draudzei tika uzlikti jau pavasarī, taču nu policija regulāri konstatē, ka “Jaunā paaudze” neievēro rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Kā baznīcām skaidrojusi Tieslietu ministrija, līdz 15.novembrim nav atļauti dievkalpojumi ar apmeklētājiem. Reliģiskās darbības veikšanas vietā var atrasties tikai individuālie apmeklētāji vai personas no vienas mājsaimniecības. Tomēr oktobra pēdējā nedēļā Valsts policija (VP) “Jaunās paaudzes” baznīcā Šampēterī pat divreiz fiksēja pulcēšanos – trešdien apmēram piecdesmit, bet svētdien jau ap 150 cilvēku – un uzlika administratīvos sodus.

Turpina pulcēties arī pēc sodīšanas

Svētdienas, 31.oktobra dievkalpojumā no Ļedjajeva sprediķa bija noprotams, ka viņi pulcēties nepārstās. “Mūsu pārliecība un mūsu liktenis nav atkarīgi no tā, kas notiek uz zemes. Mūsu liktenis un mūsu nākotne ir atkarīga no tā, kas notiek debesīs. Lūk, kādēļ mēs pasludinām Dieva valstības realitāti. Un uz tā fona Pavļuts ir kā nožēlojams liliputs ar mikrofonu, kurš draud savai tautai. Dievs apkaunos visus, kuri draud!” sludināja draudzei Ļedjajevs.

3.novembra vakarā “de facto” pārliecinājās, ka uz “Jaunās paaudzes” trešdienas dievkalpojuma laiku uz draudzes ēku Irlavas ielā Rīgā patiešām sanāk cilvēki. Neilgi pēc sākuma ieradās arī Valsts policija, kas bija fiksējusi kārtējo neatļauto pulcēšanos. Kā novēroja “de facto”, augšstāva zālē pulcējās vismaz 30 apmeklētāju, neskaitot draudzes vadītāju, viņa palīgus, mūziķus un tehnisko personālu. Vairāki draudzes locekļi cienījamo gadu dēļ acīmredzami bija Covid-19 riska grupā.

Viens no “Jaunās paaudzes” mācītājiem Aigars Bitāns, kurš darbojas arī kā Ļedjajeva sprediķu sinhronais tulks, gan apgalvoja, ka nekādu pārkāpumu neesot: “Mēs publiskus pasākumus nerīkojam un nevienu uz pasākumu neaicinām, bet ir atļauti individuālie apmeklējumi. Un tajās dienās, kad notiek dievkalpojuma ieraksts tiešraidēs, tad arī cilvēki, kuri grib pielūgt Dievu, viņi atnāk individuāli un apmeklē mūsu draudzi, nepārkāpjot nevienu noteikumu.”

Vaicāts, vai “individuāli” atnākt var arī 35 vai pat 140 cilvēki, Bitāns atbild apstiprinoši: “Ja ēka atļauj.”

Nedēļas laikā likumsargi ierodas trīs reizes

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirkņa pārstāvjiem nedēļas laikā šī bija jau trešā reize pie “Jaunās paaudzes”, un kārtējo reizi tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Draudzei jau vairākkārt ir skaidrots, ka tās interpretācija par valdības rīkojumu ir nepareiza, taču “pretimnākšanas no “Jaunās paaudzes” puses mums nav un nekādas sadarbības arī nav,” atzīst iecirkņa kārtības policijas priekšnieka vietnieks Nikolajs Popovs.

Popovs apstiprina, ka “individuāli” dievkalpojumu paklausīties varētu nākt viens cilvēks vai viena ģimene, piesakoties pie mācītāja.

“Bet nekāda saraksta viņiem nav, piestādīt viņi nevarēja, kā arī paskaidroja, ka tāda saraksta viņiem nav. Tas nozīmē, ka cilvēku plūsma ir nekontrolējama un, ņemot vērā, ka, labi, šodien trešdiena, diezgan maz cilvēku bija, bet tik un tā kādi 20-25 cilvēki, neskaitot darbiniekus, kas šeit strādā, tomēr bija konstatēti. Tā kā es nedomāju, ka te bija 25 cilvēki no vienas mājsaimniecības,” pauž policijas pārstāvis.

Šoreiz Ļedjajevam nācās sprediķi pārtraukt ātrāk, jo policijas sākotnēji dotajā laikā, līdz kuram visiem bija jāizklīst, viņš neiekļāvās. Tas “Jaunās paaudzes” līderi pamatīgi sadusmoja, un viņš no skatuves aicināja draudzi policiju nosodīt: “Tev un man tiek atņemtas tiesības nākt uz baznīcu un kalpot Dievam. Kas, kāda mājsaimniecība? Ko mēs apdraudam? Nosauciet, lūdzu, kādus likumus! Tas ir apkaunojums! Tas ir rupjākais pārkāpums, ko jūs tagad darāt! Mēs nododam jūs Dieva rokās. Pacelsim visiem rokas un palūgsim, lai šie tiesībaizsardzības pārstāvji nonāktu Dieva rokās! (..) Tēvs, celies un aizstāvi savu tautu!”

Tai pašā trešdienā vēl pirms dievkalpojuma sākuma ģenerālprokurors Juris Stukāns, reaģējot uz Valsts policijas publiskajām sūdzībām par “Jauno paaudzi”, jau bija uzdevis sākt pārbaudi par Ļedjajeva vadītās baznīcas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pēc tās Stukāns varētu vērsties tiesā ar pieteikumu par “Jaunās paaudzes” darbības izbeigšanu.

Pārbaudi šobrīd veic un vēl informāciju no policijas gaida Ģenerālprokuratūras prokurors Uvis Kozlovskis no Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas. “Reliģisko organizāciju likums aizliedz atkarībā no reliģiskās pārliecības pārkāpt likumus – jebkurā gadījumā aizliegts pārkāpt likumus, un gadījumā, ja reliģiskā organizācija pati neievēro un citus aicina neievērot likumus vai ar savu darbību apdraud sabiedrisko mieru un drošību vai sabiedrisko veselību, citu personu veselību, tas ir pamats, lai šīs reliģiskās organizācijas darbību ar tiesas nolēmumu izbeigtu,” skaidro prokurors Kozlovskis.

Prokurors pieļauj, ka šai gadījuma pārbaudes rezultātā patiešām varētu sekot šāda ģenerālprokurora prasība tiesā: “Šīs [draudzes “Jaunā paaudze”] amatpersonas jau vairākkārt ir brīdinātas, vairākkārt sauktas pie atbildības. Tas viņus neattur turpināt šos pārkāpumus. Protams, ka prokuratūras arsenālā ir arī prokurora brīdinājums, bet vai tas šajā brīdī būs adekvāts līdzeklis, ņemot vērā to, ka, neraugoties uz vairākiem sodiem un jau esošiem brīdinājumiem, šie pārkāpumi turpinās.”

Pārbaudes saista ar vēlēšanām

Ļedjajevs telefonsarunā “de facto” norādīja – labāk prokuratūra būtu ķērusi īstus noziedzniekus, bet pārbaudi raksturoja kā “ļoti nenopietnu” un saistīja to ar nākamā gada Saeimas vēlēšanām. “Jaunās paaudzes” līderis arī sūdzējās, ka ierobežojumus dievkalpojumos esot pārāk sarežģīti izprast, jo varēja taču vienkārši pateikt – ir tie atļauti vai nav.

Līdz lokdaunam dievkalpojumos, atšķirībā no, piemēram, koncertiem vai izrādēm, varēja piedalīties ikviens – arī bez sadarbspējīga sertifikāta. Taču tagad Tieslietu ministrija izskata iespēju turpmāk dievkalpojumus atļaut rīkot vien zaļajā režīmā. Proti, tos apmeklēt varētu pret Covid-19 vakcinētie vai to pārslimojušie, savukārt pārējiem dievnami vaļā būtu vien individuālo apmeklējumu laikā. “Jaunās paaudzes” gadījumā tas varētu krietni ierobežot dievkalpojuma apmeklētāju loku, jo, lai gan Ļedjajevs apgalvo, ka viņi neesot pret potēm, bet gan par brīvu izvēli, savos publiskajos izteikumos viņš vakcīnām pret Covid-19 piedēvē imunitātes graušanu.