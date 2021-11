"Rīgas satiksmē" aizdomas par simulantiem

Uzņēmuma vadītāja Džineta Innusa norāda, ka aizdomas radās, jo liela daļa šo darbinieku saslima vienlaikus un brīdī, kad valdība pieņēma lēmumu par obligātu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieku vakcinēšanu pret Covid-19.

Jau tagad "Rīgas satiksmē" ir darbinieki, kurus nolemts atstādināt no darba – viņi pauduši, ka nevēlas vakcinēties, un atsakās no obligātajiem Covid-19 testiem. Kopumā no aptuveni 3600 darbiniekiem varētu atstādināt apmēram divus simtus.

Saskaņā ar likumu, atstādināt var līdz trim mēnešiem, pēc tam sekos atlaišana. Ne visi viņi ir transportlīdzekļu vadītāji, turklāt paredzētas apmācības, lai pieņemtu darbā jaunus vadītājus.

Patlaban no 1500 sabiedriskā transporta vadītājiem aptuveni 330 ir saslimuši, to vidū ar Covid-19 tikai trīs procenti. Lai nepārslogotu palikušos darbiniekus, par aptuveni 18% samazināts reisu skaits, galvenokārt maršrutos, kuros ir maz pasažieru. Brīvdienās atcelti atsevišķi reisi, piemēram, 1. trolejbusa maršruts.