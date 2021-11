“Es, Ainārs Šlesers, kopā ar savu dzīvesbiedri un pieciem bērniem ierados Dubaijā 18. oktobrī. 22. oktobrī man tika konstatēts pozitīvs Covid-19 tests, līdz ar to man nācās pavadīt 10 dienas karantīnā. Dažas dienas pēc manas saslimšanas ar Covid-19 saslima arī pārējie ģimenes locekļi. Ņemot vērā to, ka mēs nebijām vakcinējušies, es griezos pie Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos, lai noskaidrotu, kā es un mani ģimenes locekļi var saņemt pārslimošanas sertifikātus. Neviltots bija mans izbrīns par to, ka, saņemot atbildi no Latvijas vēstniecības, es uzzināju šādu faktu: ne man, ne pārējiem manas ģimenes locekļiem Latvijā netiks izsniegts pārslimošanas sertifikāts!”

Šādi Šlesers raksta savā “Facebook” publicētajā vēstulē:

Zemāk ievietots arī fotoattēls ar atbildi, kuru viņam sniegusi Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos Konsulārā nodaļa.

Tajā izklāstīts Nacionālā veselības dienesta skaidrojums par situāciju, kurā nonācis politiķis un viņa ģimene.

Jau ziņots, ka 25. oktobrī Ainārs Šlesers ar sociālo tīklu palīdzību paziņoja, ka ir inficējies ar Covid-19. Tobrīd politiķis atradās Dubaijā. Tā paziņojuma sākumā viņš uzsvēra, ka nav vakcinējies.

Politiķis skaidroja, ka 22. oktobra rītā sajutis nelielas galvassāpes, kā arī viņam bijusi paaugstināta ķermeņa temperatūra – 37,5.

“Nolēmu veikt Covid testu. Tests izrādījās pozitīvs. Nākamo divu dienu laikā mana ķermeņa temperatūra bija robežās no 37,5 – 38. Šodien mana ķermeņa temperatūra ir normāla, jūtos labi. Vēl ir neliels nogurums, bet izskatās, ka viss iet uz labo pusi. Pašreiz atrodos ārzemēs, kur man ir jāpavada desmit dienas karantīnā,” informēja Šlesers, ieraksta nobeigumā uzsverot, ka vienmēr iestājies par brīvprātīgu vakcinēšanos pret Covid-19.

Iepriekš arī ziņots, ka pēc inficēšanās ar Covid-19 miris Šlesera partijas “Latvija pirmajā vietā” ģenerālsekretārs un ilggadējs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.