Noskaidrots, cik droši sievietēm dzīvot Latvijā: labāk nekā Lietuvā, bet sliktāk nekā Igaunijā

Jau trešo reizi pēc kārtas Džordžtaunas (ASV) universitāte kopā ar Norvēģijas Ārlietu ministriju publicējusi Pasaules sieviešu miera un drošības indeksu (WPS Index) - pētījumu, kurā pēc dažādiem kritērijiem analizēts, cik droši sievietes var justies katrā konkrētajā valstī, ņemot vērā sieviešu tiesību situāciju, vienlīdzību, izglītības un karjeras iespējas un tā tālāk.

Baltijas valstīm, tostarp arī Latvijai, nav par ko žēloties. Latvija ir sievietēm vislabvēlīgāko pasaules valstu vidū, kurā sieviešu drošības indekss novērtēts skalā no 0,86 līdz 1, to ierindojot vienā kompānijā ar Ziemeļvalstīm, daudzām Eiropas valstīm, Kanādu, ASV un Jaunzēlandi. Mazliet zemākajā valstu kategorijā ir tādas valstis, kuras bieži vien uzskatām pat par atdarināšanas vērtām, kā, piemēram, Lietuva, Austrālija, Itālija un Čehija.

Kopumā Eiropa, Ziemeļamerika, Austrālija un daudzas Dienvidamerikas valstis ir pasaulē pret sievietēm vislabvēlīgāk noskaņotas. Dāmām viskomfortablāk dzīvot ir Norvēģijā, Somijā, Islandē, Dānijā, Luksemburgā, Šveicē, Zviedrijā, Austrijā, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē.

Savukārt visgaužākie dzīves apstākļi viņām ir Afganistānā, Sīrijā, Jemenā, Pakistānā, Irākā, Dienvidsudānā, Čadā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Sudānā un Sjerraleonē. Dažas valstis, kurās, pēc visa spriežot, arī nav tie komfortablākie dzīves apstākļi, nav pētījumā iekļauto 170 valstu starpā, jo par tām trūkst datu. Tā kā sievietēm visdrošāko valstu lejasgalā būtu jāieraksta arī tādas valstis kā Ziemeļkoreja, Eritreja un, iespējams, arī Kuba.

Salīdzinot ar 2019. gadā publicēto WPS indeksa pētījumu, Baltijas valstis reitingā par pāris vietām pakāpušās zemāk: Latvijā no 21. uz 23. vietu, Lietuva – no 26. uz 30., bet Igaunija – no 12. uz 20. vietu. Mūsu kaimiņvalsts Baltkrievija šajā reitingā ieņem 38., bet Krievija 53. vietu.

Tomēr, salīdzinot ar pirmo WPS publikāciju 2017. gadā, Baltijas valstis ir ievērojami progresējušas: toreiz Latvija bija 34., Lietuva- 32., bet Igaunija – 23. vietā.