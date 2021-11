Valsts un pašvaldību iestāžu un to kapitālsabiedrību vadība uzskata, ka līdz 15. novembrim pret Covid-19 būs vakcinējušies lielākais vairums darbinieku. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Vai nevakcinēto dēļ dzīve pēc 15. novembra apstāsies?

Sabiedrība Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Līdz 15. novembrim visiem valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī to kapitālsabiedrību darbiniekiem, kuri vēlēsies turpināt darbu, ir jābūt obligāti vakcinētiem pret Covid-19. Pretējā gadījumā viņiem draud vai nu atlaišana no darba, vai labākajā gadījumā – atstādināšana no amata pienākumu pildīšanas bez darba algas saglabāšanas līdz vakcinācijas kursa pabeigšanai. Sazvērestības teoriju pinēji tautu nu biedē, ka lielo vakcinācijas pretinieku skaita dēļ, dzīve valstī nākamā mēneša vidū teju vai apstāsies. Bet kā ir patiesībā?