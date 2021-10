"Mazpulcēnu" ķirbji nopērkami "Maxima" veikalos visā Latvijā

Lielākajos „Maxima Latvija" veikalos šoruden plānots piedāvāt aptuveni 10 tonnas mazpulcēnu loloto un visu vasaru audzēto ķirbju ražu un visi iegūtie līdzekļi nonāks pa tiešo pie jaunajiem uzņēmējiem. Ķirbju audzēšanā iesaistījās 76 mazpulcēni no 29 Latvijas mazpulkiem pārstāvot Saldus, Rēzeknes, Alūksnes, Ventspils, Līvānu, Dagdas, Valkas, Priekules, Viesītes, Tukuma, Brocēnu, Talsu, Ludzas, Ķekavas, Mērsraga, Sējas, Kandavas, Salacgrīvas, Grobiņas, Nīcas un Jēkabpils novadus.

Raženākie ķirbju audzētāji bija Evija un Lauma Reinholdes no 279. Līvānu mazpulka, katrai izaudzējot 705 kg, Evelīna Gintere no Ezeres mazpulka "Asni" – izaudzējot 503 kg, Natālija Žubure no 808. Puzes mazpulka – izaudzējot 465 kg un Elizabete Dzene no Valdemārpils mazpulka – izaudzējot 405 kg.

Foto: Publicitātes

"Šis ir jau vienpadsmitais gads kopš "Maxima Latvija" atbalsta "Latvijas Mazpulkus" un patiesi priecājamies, ka jaunieši ir izvēlējušie audzēt tieši ķirbjus – ogu, kas ir piedzīvosi teju renesansi un ir ļoti iecienīts produkts ikdienas maltītē. Savā sortimentā piedāvājam tikai svaigākos un gardākos lauku labumus par pieejamu cenu, īpaši rūpējoties par vietējo augļu un dārzeņu pieejamību mūsu veikalos visā Latvijā visa gada garumā. "Latvijas Mazpulku" audzētu produktu stendi veikalos ir mūsu īpaši lolots projekts, sniedzot jauniešiem iespēju noticēt savām prasmēm – paša izaudzēts var nokļūt veikala plauktā pie mūsu klientiem. Apzinoties, ka esam ļoti nozīmīgs jauno uzņēmēju sadraudzības partneris, šogad ķirbjus piedāvājam īpaši lielā veikalu skaitā – 32 veikalos visā Latvijā, tādējādi veicinot arī pārdošanas apjomus. Šis projekts ir ne tikai ieguldījums bērnu prasmju attīstībā, bet arī zināšanu un izpratnes veicināšanā par uzņēmējdarbības pamatprincipiem," stāsta "Maxima Latvija" Iepirkuma departamenta direktors Edvīns Lakstīgala.

Foto: Publicitātes

"Šogad laika apstākļi bija piemēroti, lai mūsu kopraža sasniegtu vairāk kā 10 tonnas, neskatoties uz to, ka dažos reģionos lietus šovasar nebija tik daudz un ir novērojamas ražas atšķirības. Man ir prieks popularizēt šo nelielo, bet garšīgo un kvalitatīvo ķirbīšu iekļaušanu ikvienas ģimenes ēdienkartē, kuriem ir garantija, ka katrs ķirbītis ir audzēts ar mīlestību un rūpību. Esmu gandarīta par mūsu ilggadējo sadarbību ar saimniecību "Ezerkauliņi" un veikalu tīklu "Maxima Latvija" jau vienpadsmit gadu garumā, kas palīdz veicināt jauniešu uzņēmējdarbības pirmās iemaņas tik darbietilpīgā un riskantā nozarē, kā lauksaimniecība, sākot no sēklas līdz ražai, līdz iepakošanai un pārdošanai. Svarīga ir arī iegūtā pieredze noslēgt līgumu un uzņemties atbildību pret sadarbības partneriem," stāsta "Latvijas Mazpulki" padomes priekšsēdētāja Gundega Jēkabsone.

"Plāns izpildīts uz 100%" – tā mēs šogad varam apgalvot. Rēķinot pēc tā, cik bērniem un jauniešiem tika iedalītas ķirbju sēklas, "Mazpulcēni" ir izaudzējuši maksimāli iespējamo ražu. Ņemot vērā, ka ķirbis ir oga ar savu svaru un izmēru, samērā izaicinoša bija produkcijas sagatavošana tirdzniecībai – ķirbīšu žāvēšana, marķēšana, fasēšana un nodošana transportēšanai, parakstot attiecīgo dokumentāciju. Šī pieredze sniedz "Mazpulku" dalībniekiem zināšanas un prasmes, lai iespējams nākotnē motivētu iegūt atbilstošu izglītību un strādāt šajā nozarē, vai pat uzsākt savu saimniecisko darbību, radot papildus ienākumus savam ģimenes budžetam," norāda "Ezerkauliņi" mārketinga projektu vadītāja Laura Kļaviņa.

Foto: Publicitātes

Mazpulcēnu audzēto ķirbju cena ir 0,79 eiro (1 kg), un tie nopērkami 32 "Maxima XX" un "Maxima XXX" veikalos visā Latvijā. Ķirbji veikalos piegādāti ar sadarbības partnera – kooperatīvās sabiedrības „Baltijas Dārzeņi" – palīdzību. Ķirbju audzētāji pārstāv 29 mazpulkus – Lutriņu mazpulku, Rēzeknes mazpulku "Taurenītis", Ezeres mazpulku "ASNI", 196. Bejas mazpulku, 808. Puzes mazpulku, 279. Līvānu mazpulku, 104. Dagdas mazpulku, 11.Valkas mazpulku, 114. Krotes mazpulku, 36. Viesītes mazpulku, 307. Džūkstes mazpulku, Brocēnu mazpulku, Strautiņu mazpulku, 477. Nautrēnu mazpulku, Valdemārpils mazpulku, 752. Ludzas mazpulku, 367. Vijciema mazpulku, Daugmales mazpulku "Dzirkstelīte", Upesgrīvas mazpulku, Sējas mazpulku, 541. Zantes mazpulku, Biržu mazpulku, Liepupes mazpulku, 239. Kārķu mazpulku, 687. Ērģemes mazpulku, Aizupes mazpulku "Ekopēdiņas", 632.Tumes mazpulku, 582. Kapsēdes mazpulku un 139. Nīcas mazpulku.