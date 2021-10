"TikTokā" bērni lielās, ka noskrūvējuši kaimiņu mašīnām ventiļu uzgaļus; pēc tam visiem lielas nepatikšanas

Vispirms Katkovska atgādināja, ka "TikTok" ir paredzēts personām no 13 gadu vecuma (līdzīgi kā vairums sociālo tīklu). "Ne bez iemesla ir vecuma ierobežojumi. Tie galvenokārt ir tādēļ, ka jaunāki bērni vēl neprot pietiekoši adekvāti izvērtēt saturu un reizēm neprot arī pareizi reaģēt dažādās situācijās.

Piemēram, ja notiek pazemošana, tad bērni dažkārt neko nesaka. Vai tad, ja svešas personas viņiem uzraksta vai atsūta personiskas ziņas, viņi neizvērtē bīstamību, vai vajag reaģēt uz svešu personu rakstīto.

Daudz, daudz publiskāk

Tieši tāpat ir ar to saturu, ko bērni paši ievieto. Nereti mazākiem bērniem ir ļoti izplūdusi izpratne par to, kas ir privātums internetā un vai vispār cilvēks var saglabāt kaut kādu privātumu interneta vidē.

Ļoti bieži var novērot, ka bērni savos sociālo tīklu kontos, tai skaitā "TikTokā", saturu ievieto ar domu, ka to redzēs tikai viņu draugi. Viņi neapzinās, ka tas ir daudz, daudz publiskāk un ka viņiem var rasties dažādas nepatīkamas problēmsituācijas tieši tādēļ, ka viņi nav domājuši līdzi, kādu iespaidu tas var atstāt.

Var pavērsties pret bērnu pašu

Piemēram, ja bērns dokumentē savas ikdienas gaitas, publicē informāciju par to, kur viņš iet, ko dara, izrāda sevi, savu ķermeni un talantus. Bērni soctīklos dara daudz un dažādas lietas.

Reizēm viņi mēdz rupji lamāties un ielikt tādus video, neapzinoties, ka to jau redz ne tikai viņu draugi, bet ikviens. Kādā situācijā tas var pavērsties pret bērnu pašu," speciāliste skaidroja.

Nofilmē draugu apkaunojošā situācijā

Drošāka interneta centrs ir saņēmis ziņojumus, ka bērni "tusējušies" bariņos, filmējuši viens otru, tostarp apkaunojošās situācijās, un ievietojuši šādus video internetā. "Pēc tam ir ļoti grūti dabūt tos ārā. Kāds jau ir paspējis nofilmēt ekrānu vai saglabāt ekrānšāviņus. Pat tad, ja pēc tam video izņem, tas tāpat kaut kur paliek."

Neretu bērnu neapdomības dēļ (viņi neapdomājas un īsti nesaprot, ko internetā dara un ko nevajadzētu ievietot publiski) gadās dažādi pazemošanas gadījumi.

Bērni noskrūvē ventiļu uzgaļus un lielās ar to internetā

Bieži vien bērni, darbojoties "TikTokā", neapzinās, ka var nodarīt ļaunu ne tikai sev, bet arī ģimenei, piemēram, publiskojot informāciju par vecāku mašīnām, mājām, atpūtas vietām, mazajiem brāļiem un māsām.

Drošāka interneta centrā saņemti ziņojumi par sākumskolas bērniem (vecumā zem 10 gadiem), kuri staigāja pa savu dzīvojamo rajonu un noskrūvēja kaimiņu automašīnām riepu ventiļu uzgaļus. Bērni tos salika maisiņos un publiski pieejamos video rādīja un stāstīja, kā to izdarījuši un kā uzgaļus pārdod. Tā jau ir sodāma darbība, un, protams, šajā situācijā, bija ļoti viegli izsekot līdzi notikušajam un atrast vainīgos.

"Vecākiem ir lielas nepatikšanas pēc tam, kad bērni ir šādi padarbojušies, "pazīmējušies", gribējuši izrādīties, ko tik viņi var izdarīt, saliekot to visu arī internetā."

11 gadus vecs bērns piereģistrējas kā divdesmitgadīgs pieaugušais

Katkovska arī vērsa uzmanību, ka dažāda vecuma cilvēkiem "TikTokā" ir paredzēts dažāds saturs. Ne vienmēr internetā pieejamais saturs ir piemērots jaunākiem bērniem.

Mēdz būt tā, ka bērns, reģistrējoties "TikTokā", saprot, ka nevar rakstīt savu īsto vecumu, tāpēc norāda lielāku vecumu. "Diemžēl nereti bērni lielāko vecumu uzreiz stipri pārspīlē: savu 11 gadu vietā pieraksta nevis 13 gadus, bet 20 gadus. Tas nozīmē, ka viņam tiek meklēts un piedāvāts saturs, kas ir paredzēts pieaugušajiem."

Šādā situācijā bērnam parādās saturs arī par alkohola un tabakas izstrādājumu lietošanu, bet parasti šādu saturu nerāda cilvēkiem, kas ir jaunāki par 18 gadu vecumu.

"Ļoti svarīgi, ja bērni melo par savu vecumu, tad lai viņi nepārspīlē ar samelošanu," speciāliste teica, piebilstot, ka bērnam, kas ievērojami samelojis par savu vecumu, var tikt piedāvāti arī erotiski materiāli. Pornogrāfija soctīklos ir aizliegta, taču bērniem paškaitējošs saturs tur var parādīties.

Video autore lepojas, ka pārtiek no dažām salātlapām

"Bērniem der zināt, ka reizēm viss tiek izskaistināts tikai tādēļ, lai labāk izskatās šajos video." Skatoties izskaistinātos video, bērniem, īpaši meitenēm, var rasties pamatīgi kompleksi par savu izskatu.

Lai tā nenotiktu, vecākiem būtu jārunā ar bērniem, ka video redzamais ne vienmēr atbilst dzīves realitātei un ir izskaistināts.

Bērniem var kaitēt arī dažādi neatbilstoši video par ēšanas traucējumiem, piemēram, anoreksiju, bulīmiju. Ja pusaudžu meitenes redz, ka kāda skaista un ļoti tieva sieviete badojas, neēd un pārtiek no dažām salātlapām, tad arī viņas var sākt domāt par nepietiekamu uzturu, notievēšanu un iedzīvoties ēšanas traucējumos.

Nav jau tik traki! Vecāki nesaskata neko sliktu

"Visproblemātiskākais ir tas, ka reizēm pieaugušie ieiet "TikTokā", paskatās savā kontā un nosaka: "Nav jau tik traki, saturs ir normāls!" Bet jāatceras, ka internets, tostarp visi sociālie tīkli, darbojas pēc principa: ko tu skatījies, tas tev tiek piedāvāts arī turpmāk.

Bērnam atliek noskatīties pirmos piecus apšaubāmas kvalitātes video, piemēram, kur kāds ļoti rupji lamājas vai riskanti uzvedas (kaut kur lec, ķeras, brauc aiz trolejbusiem, uz vilcieniem utt.) un sekot kādam no šiem kontiem, kur ir bērnu dzīvībai bīstami video, lai tāds būtu saturs, ko bērnam pēc tam piedāvā."

Lamājas pēc katra otrā vārda

Ja sākumā bērns ir paskatījies video, kur kāds ļoti rupji lamājas, seko šim "varonim" un regulāri skatās viņa video, tad pēc laika bērnam var šķist, ka ir normāli lamāties pēc katra otrā vārda.

Savukārt mamma, kura interesējas par siltumnīcām, var nesaskatīt "TikTok" saturā neko sliktu, jo viņai atbilstoši viņas pirmajiem skatītajiem video tiek piedāvāti materiāli par dārzniecību. Protams, tas notiks, ja mamma apzināti nemeklēs video par citu tēmu.

5-6 stundas pavada pie "Wow!" satura

"Bērni parasti specifiski nemeklē neko citu. Bieži viņiem draugi iesaka kādu kontu. Ko viņi viens otram iesaka? Kaut kādu "Wow!" saturu, kas visiem liekas šokējošs un ārpus ikdienas normas.. Kad viņi vienu vai divus tādus ir paskatījušies, tad arī tas ir saturs, ko viņi ikdienā redz."

Ņemot vērā, ka bērni internetā, tostarp sociālajos tīklos (arī "TikTokā") mēdz pavadīt nevis vienu, divas vai trīs stundas, bet pat piecas un sešas stundas, var secināt, ka skatītais saturs bērnus ļoti ietekmē.

"Jautājums, kāda bērnam rodas izpratne par pasauli, lietu kārtību un to, kas ir normāli un kas nav, kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nav? Ja viņi sociālajos tīklos, tostarp "TikTokā", redz destruktīvu uzvedību dienu dienā, tad viņi to var sākt pieņemt par normu. Līdz ar to vecākiem ir ļoti, ļoti jārunā ar bērniem par interneta saturu, ko viņi tur redz, ko tas nozīmē, ko viņi paši ievieto," Katkovska aicināja vecākus runāties ar bērniem.

Arī pēc 13 gadu vecuma jāseko līdzi

Turklāt par bērnu darbībām internetā vecākiem jāinteresējas arī pēc bērnu 13 gadu vecuma.

"Ir jābūt līdzsvaram starp to, cik daudz laika bērns pavada ierīcēs (vienalga, vai tur ir tikai "TikTok" vai arī "YouTube", "Instagram" un " Snapchat", kas tagad ir populārākie soctīkli) un to, cik daudz laika velta citām aktivitātēm: iziet kopā ar draugiem ārā, palīdz mājas darbos, mācās," speciāliste atgādināja par balansa nepieciešamību.

Šeit pieejami dažādi materiāli par bērnu izturēšanos internetā.