Liepājas pašvaldībā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 90% darbinieku

4008 no darbiniekiem jeb aptuveni 82% pilnībā pabeiguši vakcinēšanās procesu, 325 jeb aptuveni 7% darbinieku sākuši vakcinācijas procesu, bet to vēl nav pabeiguši, savukārt 10% līdz 15.oktobrim vēl nebija sākuši vakcinācijas procesu.

Jau pašlaik 100% vakcinēti vai sākuši vakcinācijas procesu ir SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs", Liepājas Latviešu biedrības nama, Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra, Kultūras pārvaldes un Nekustamā īpašuma pārvaldes darbinieki. Arī citās iestādēs ir labi vakcinācijas aptveres rādītāji un, lai gan katrā no tām ir daži cilvēki, kuri vēl nav vakcinējušies, kopumā to paveikuši ir aptuveni 90% darbinieku, sacīja Lazdāne.

Piemēram, koncertzāles "Lielais dzintars", SIA "OC Liepāja" darbinieku vidū vakcinācijas aptvere ir aptuveni 98%, Liepājas teātrī un Bāriņtiesā - 95%, Liepājas reģionālajā slimnīcā vakcinējušies ir aptuveni 94% darbinieku, Liepājas Olimpiskajā centrā - 93%, Liepājas Leļļu teātrī un Komunālajā pārvaldē - nedaudz zem 92%, Liepājas pašvaldības policijā - 85%, Sociālajā dienestā līdz 15.oktobrim vakcinējušies bija nepilni 80% darbinieku, savukārt aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" aptuveni 81%.

Kā norādīja Lazdāne, līdz oktobra vidum viszemākā vakcinācijas aptvere bija pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA "Liepājas RAS", SIA "Liepājas tramvajs", pašvaldības aģentūrās "Liepājas sabiedriskais transports", "Nodarbinātības projekti" un Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā. "Liepājas RAS" vakcinējušies un sākuši vakcināciju 78%, aģentūrā "Nodarbinātības projekti" vakcinējušies vai sākuši procesu bija 61% darbinieku, "Liepājas tramvajs" vakcinēti bija 62% darbinieku, savukārt Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15.oktobrim vakcinējušies 67% darbinieku.

Liepājas izglītības iestādēs kopumā vakcinējušies aptuveni 90% darbinieku - skolās vairāk nekā 90% darbinieku, pirmsskolas izglītības iestādēs gandrīz 92%, savukārt Bērnu jaunatnes centrā 78% darbinieku ir vakcinējušies vai sākuši vakcinācijas procesu, sacīja pašvaldības pārstāve.

Dažādās sporta un kultūras nozares iestādēs kopumā pret Covid-19 ir vakcinējušies 87,5% darbinieku.

Liepājas pašvaldības administrācijā ir vakcinējušies vairāk nekā 90% darbinieku, 7,5% cilvēki pagaidām vēl nav sākuši vakcinācijas procesu, bet plāno to darīt.

Kā norāda pašvaldības organizāciju pārstāvji, katru dienu kāds no darbiniekiem maina domas par labu vakcinācijai un nolemj vakcinēties pret Covid-19, tādēļ šie rādītāji mainās ik dienu.

Liepājas pilsētā kopumā vakcināciju pabeiguši 49% jeb 33 482 Liepājas iedzīvotāju, sacīja Lazdāne.

Kā vēstīts, šonedēļ pirmajās divās darbadienās pret Covid-19 sapotēti vidēji 10 400 cilvēki dienā, bet dati vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi. Pagājušajā nedēļā Latvijā pret Covid-19 tika vakcinēti ap 11 500 cilvēki dienā. Šie rādītāji atpaliek no augstākās vakcinēšanās aktivitātes pavasara beigās un vasaras sākumā, taču ir vismaz divreiz lielāki nekā vasarā.

Vakar potes pret Covid-19 saņēmušas vismaz 10 094 personas, tostarp pirmo porti - 5932 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 3915 cilvēki, tostarp 2481 cilvēks sapotēts ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Imunizācijas valsts padome gan tagad arī pēc potēšanās ar "Johnson&Johnson" vakcīnu iesaka saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".

Vēl 247 cilvēki saņēmuši Covid-19 potes papildu devu imunitātes nostiprināšanai. Visi minētie dati vēl var mainīties, jo daļa datu par vakcinētajiem sistēmās tiek ievadīti ar vairāku dienu nobīdi. Vakcināciju veikušas 396 iestādes, bet visvairāk sapotējusi "Veselības centru apvienība".

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 857 000 jeb ap 45,5% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 758 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 189 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 947 000 jeb aptuveni 50,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,05 miljonus cilvēku.