Cik izmaksā tirdzniecības vietas īre Rīgas tirgos?

Pēdējā laikā vairāki rīdzinieki sociālajos tīklos pauduši bažas par situāciju Rīgas tirgos – tirgotāji, lūk, no tiem aizvien vairāk aizejot. Jau tā tukšais Vidzemes tirgus vēl vairāk pārvēršas par tuksnesi. Vairs tik liela rosība kā senāk nav arī Centrāltirgū. Pēc pāris mēnešiem atvērsies jaunais Āgenskalna tirgus paviljons, bet tirgotāji tur nesteidzoties aizņemt vietas. Labāk tirgošoties āra teritorijā, jo tur nomas maksa esot “pavelkama”. Lūk, pāris ierakstu sociālajos tīklos:

Uģis Segliņš: “Šodien pirku pēdējo sieru no savas pastāvīgās siera pārdevējas, izcilas tā pārzinātājas Matīsa (Vidzemes) tirgū. Īre esot tik augsta, ka līdz ar oktobra beigām beigšot arī strādāt. Mums ir tirgus ekonomika, bet mums tās ir tomēr divas - Centrāltirgus ekonomika un Matīsa tirgus ekonomika”.

Andrejs Urbāns: “Vidzemes tirgus vienīgajā funkcionējošajā paviljonā valda bezcerības gaisotne”.

Vidzemes tirgus vienīgajā funkcionējošajā paviljonā valda bezcerības gaisotne



Rīgas restarts anyone?? pic.twitter.com/nereqVpKCi — Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) September 18, 2021

Jauns.lv skaidroja, cik tad mēnesī izmaksā tirdzniecības vietas noma Rīgas pilsētai piederošajos tirgos. Vidzemes un Centrāltirgū saimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība “Rīgas Centrāltirgus”, bet Āgenskalna tirgus uz 30 gadiem iznomāts SIA “Kalnciema iela”.

Tirdzniecības vietas īres maksa atkarīga gan no tās plašuma, gan izvietojuma, gan piedāvātajām ērtībām (elektrības, ūdens, noliktavas telpām un tā tālāk). Tā kā vienā tirgū maksa par tirgošanos paviljonā var atšķirties pat vairākas reizes, un tādu konstanto “vidējo aritmētisko” izvilkt nevar.

Āgenskalna tirgus. Āgenskalna tirgus saimnieks, SIA “Kalnciema iela” īpašnieks Kārlis Dambergs Jauns.lv teica, ka drīzumā tiks atklāts atjaunotais paviljons un: “Piedāvājumā ir tirdzniecības vietu nomas platības no pieciem līdz 120 kvadrātmetriem, mēneša nomas maksas par tirdzniecības vietu - no 400 līdz 1500 eiro. Šobrīd tirgotāji vienlīdz aktīvi piesaka dalību visos produktu segmentos”.

Vidzemes tirgus. Tirgus cenrādī minēta tikai viena mēneša cena paviljonā: “tirdzniecība ar svaigu gaļu un tās produkciju + elektrība – 284,65 eiro”.

Centrāltirgus. Te ir plaša nomas maksas amplitūda, kas atkarīga no daudziem faktoriem – tirgojamās produkcijas, stenda izvietojuma, lieluma un tā tālāk. Piemēram: tirdzniecība ar gastronomijas un bakalejas precēm var izmaksāt gan 624,25, gan 1214,84 eiro mēnesī. Tāpat atšķirība arī tirdzniecībai ar gaļu un gaļas izstrādājumiem – gan 447,48, gan 2011,04 eiro mēnesī. Savukārt tirdzniecība ar suvenīriem var izmaksāt 292,10, bet ar rūpniecības precēm – 733,76 eiro mēnesī.

Jauns.lv “Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga un attīstības daļas vadītājai Renātai Petrovai jautāja par nomas maksas atšķirībām Rīgas tirgos un vai gaidāmas kādas izmaiņas?

Tirdzniecības vietu noma Rīgas tirgu paviljonos var atšķirties pat desmitkārtīgi: no pāris simtiem līdz pāris tūkstošiem mēnesī. Viss atkarīgs no tā, kur, ko un kādā platībā tirgo. (Foto: Rojs Maizītis)

- Cik liela ir vidējā atšķirība starp tirdzniecības vietas nomas apmēru Centrāltirgū un Vidzemes tirgū? Kurā tā ir augstāka un kāpēc?

- Augstāka tirdzniecības vietu nomas maksa ir noteikta Rīgas Centrāltirgū augstākas tirdzniecības vietu pašizmaksas dēļ, kas sevī iekļauj visas uzturēšanas, ekspluatācijas un administrēšanas izmaksas, piemēram, nomas maksa par zemi un ēkām, nekustamā īpašuma nodoklis, ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu nolietojums, tiešās darba spēka izmaksas, komunālo pakalpojumu, uzkopšanas, atkritumu deponēšanas izmaksas, īpašuma apdrošināšana, iekārtu un sistēmu (ugunsdrošības, signalizācijas) uzturēšana, būvju remontdarbu izmaksas, ūdensvadu, kanalizācijas, apkures, ventilācijas, kondicionēšanas un citu sistēmu uzturēšana.

Veicot tirdzniecības vietu un nomas maksas salīdzinājumu, tad Vidzemes tirgū: * augļu un dārzeņu tirdzniecības vietām uz galdiem nomas maksa ir vidēji par 30% zemāka nekā Centrāltirgū; * gaļas, gastronomijas, piena un piena produktu tirdzniecības vietām nomas maksa ir vidēji par 50% zemāka nekā Centrāltirgū; * tirdzniecības kiosku nomas maksas ir no 50% līdz 70% zemākas nekā Centrāltirgū.

- Vai ir paredzēts celt tirdzniecības vietu nomas maksu šajos tirgos?

- Šobrīd tirdzniecības vietu nomas maksas paaugstināšana ne Centrāltirgū, ne Vidzemes tirgū nav plānota. Tomēr jāņem vērā, ka ļoti liela ietekme uz tirdzniecības vietu nomu, ir saistīto izmaksu pieaugumam, tas ir - maksai par komunālajiem pakalpojumiem un nodokļu izmaiņām, kas nomniekiem jāmaksā papildus nomas maksai.

Piemēram, ar 1. septembri Rīgā par 27% ir pieaugusi maksa par izlietoto siltumenerģiju, visā valstī ir pieaugusi maksa elektroenerģiju vairāk nekā par 100%, tāpat katru gadu atbilstoši likumam tiek palielināta dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Ja šogad likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu ir noteikta 50 eiro par tonnu, tad no nākamā gada šī likme būs jau 65 eiro par tonnu.

- Cik daudz no kopējā tirdzniecības laukuma (āra teritorijas, paviljonu, kiosku) ir aizņemtas jeb iznomātas Vidzemes tirgū?

- Šobrīd, rudens/ziemas sezonā, Vidzemes tirgū no plānā iekļautajām 413 tirdzniecības vietām ir iznomātas 74 vietas, kas sastāda aptuveni 18% no visām tirdzniecības vietām, savukārt pavasara/vasaras tirdzniecības sezonā iznomāto vietu skaits sasniedza aptuveni 35% no visām tirdzniecības vietām. Perspektīvā, ir plānots attīstīt Vidzemes tirgus teritoriju, saglabājot tirgus statusu un papildus veidojot kultūras, mākslas un sociālo aktivitāšu telpu, kas būtu interesanta un pieprasīta pilsētas iedzīvotāju un pilsētas viesu vidū.

