FOTO: ar filmas "Es piedzimu Rosellīnī" pirmizrādi atklāts 8. Rīgas Starptautiskais kino festivāls

Vairāk nekā 100 filmas 10 tematiskajās sadaļās, tostarp, konkursos – šoreiz kino svētki norisināsies ne vien Riga IFF "mājās", kinoteātrī "Splendid Palace" un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet arī Madonā, Valmierā un tiešsaistē visas Latvijas teritorijā.

Vienpadsmit dienu laikā kino cienītājiem un profesionāļiem tiks piedāvāta plaša filmu un notikumu programma – FESTIVAL SELECTION, FOUND IN BERLINALE un NORDIC HIGHLIGHTS sadaļās būs atrodami Eiropas un pasaules festivālos jau novērtēti darbi, atzītu režisoru jaunākās filmas, kā arī spilgti autorkino paraugi. Šīs filmas RIGA IFF laikā piedzīvos savu Latvijas pirmizrādi – tostarp kulta režisora Vesa Andersona jaunākā filma "Francijas Vēstnesis, pielikums avīzei "Liberty, Kansas Evening Sun"", franču kino leģendas Leosa Karaksa atgriešanās uz lielā ekrāna ar psihedēlisko mūziklu "Anete", kā arī festivālu mīluļa un pašmāju skatītājam labi zināmā Joahima Trīra jauna cilvēka pašidentitātes meklējumi filmā "Pasaulē sliktākais cilvēks".

Šogad festivāla ietvaros norisināsies pieci konkursi – par festivāla galveno balvu un naudas godalgu cīnīsies FEATURE FILM COMPETITION iekļautie darbi, savukārt par balvu un iespēju tikt nominētam Eiropas kinoakadēmijas balvai sacentīsies festivāla īsfilmu sadaļas SHORT RIGA nacionālajā un starptautiskajā konkursā iekļautie darbi. Īpašs pienākums ir uzticēts KIDS' REEL bērnu žūrijai – viņu izvēlēto filmu pēc festivāla beigām izrādīs Latvijas Televīzija!

Ar Rosellīni kino dinastiju saistās ne tikai atklāšanas seanss – šogad festivāla retrospektīvas programma THE ROSSELLINIS AND THE CENTURY ielūkosies radošās ģimenes ekrāna izpausmēs teju gadsimta garumā, apvienojot formas eksperimentus ar atklātu skatījumu uz mūsdienu pasauli.

Norisināsies arī RIGA IFF industrijas sadaļa FORUM, kuras laikā ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar dažādām kino šķautnēm – apmeklētājiem būs iespēja uzdot savus jautājumus filmu veidotājiem, piedzīvot paplašinātās realitātes darbus un gūt ieskatu kino industrijas aizkulisēs paneļdiskusijās.

Festivāla laikā tāpat ir gaidāmas vairāku Latvijas autoru darbu nacionālās pirmizrādes – skatītājiem uz lielā ekrāna būs iespēja noskatīties Lailas Pakalniņas satirizēto cross-fit Sniegbaltītes stāstu filmā "Spogulī", sekot teātra trupas "Kvadrifrons" radošajām gaitām vizuāli ekspresīvajā "Uguns aplis", kā arī filmā "Baņuta" redzēt veidolu, kādā ir atdzimusi pirmā Latvijas opera.

Kino baudīšanai patreizējos apstākļos ir jābūt iespējami drošai – rūpējoties par visu festivāla apmeklētāju drošību, RIGA IFF klātienes seansi un pasākumi norisinās Ministru kabineta noteiktajā zaļajā drošības līmenī. Tos iespējams apmeklēt tikai ar:

sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas ES digitālo sertifikātu (ar QR kodu)

derīgu personas apliecību (pasi vai eID).

Dokumentu pārbaude tiks veikta pie ieejas pasākumu norises vietās.

RIGA IFF top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, ES programmas "Radošā Eiropa – MEDIA", Nacionālā Kino centra un Rīgas domes atbalstu.