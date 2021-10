"OlainFarm" valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins (5.05.1965. - 9.12.2017.) (Foto: LETA arhīvs (Zane Bitere))

Maligina mantinieces ieguvušas no apķīlājuma atbrīvotās mantotās akcijas

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Zāļu ražotājas AS "Olainfarm" mirušā īpašnieka Valērija Maligina mantinieces Irina Maligina un Anna Emīlija Maligina ieguvušas kontroli pār mantotajām "Olainfarm" akcijām kopumā 2,36% apmērā no akciju kapitāla, kuras atbrīvotas no apķīlājuma kredītiestādē, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".