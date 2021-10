ASV, Vācija un Spānija - tās ir trīs populārākās valstis, uz kurām vēlētos doties dzīvot Baltijas jaunieši. “ASV vienmēr ir bijusi viena no tādām valstīm, kas ir pievilkusi Baltijas migrantus, un ne tikai tāpēc, ka tur ir darba iespējas, kā varētu padomāt, bet ASV ir ar savu spozmi un caur filmām un popkultūru ieguvusi iekārotās valsts tēlu. Vācija, es pieļauju, ka lielā mērā ir saistīta ar savu darba tirgu. Protams, Vācija ar savām algām, bet arī darba tirgus, jo arī no Latvijas, tā ir top3 no valstīm, kur strādā Latvijas iedzīvotāji,” ReTV saka Mārtiņš Kaprāns, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.

Te gan jāatzīmē, ka Latvijas jauniešiem populārākās emigrācijas valstis ir Apvienotā karaliste, Vācija un Nīderlande. Šajā aptaujā piedalījās 1200 Latvijas jaunieši, un bīstama tendence, pētniekuprāt, ir tā, ka gandrīz ceturtā daļa no aptaujātajiem pilnīgi noteikti vēlas pamest dzimteni. “Kas mani personīgi pārsteidza šajos datos, tieši attiecībā uz Latviju, ka kaut kādā ziņā polarizēta ir migrācijas gaidās, tas latviešu jauniešu segments, jo aptuveni vienādās daļās ir tādi, kas nekādos gadījumos neplāno aizbraukt - 26%, ļoti līdzīgi - 24% ir tādi, kam ir ļoti stingra un spēcīgi izteikta vēlme pārcelties uz citu valsti. Tātad - viena ceturtdaļa vispār neplāno aizbraukt, vēl viena ceturtdaļa pauž ļoti spēcīgu apņemšanos,” skaidro Mārtiņš Kaprāns.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, no 1990. gada līdz 2020. gadam migrācijas kopējā līkne ir negatīva: izbraucēju no Latvijas ir vairāk nekā to, kuri atgriežas. Visvairāk no Latvijas izbrauc cilvēki darba spējīgā vecumā, no 20 līdz 39 gadiem. ”Tātad - 2020. gadā ieradās Latvijā 8,8 tūkstoši, devās prom apmēram 12 tūkstoši Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju,” pauž Baiba Zukule, CSP sociālās statistikas departamenta direktore.

Tikmēr Igaunijai un Lietuvai migrācijas kopsavilkums ir pozitīvs, kas nozīmē, ka cilvēki vairāk atgriežas. ReTV vērsās arī pie uz ielas sastaptiem jauniešiem ar jautājumu par vēlmi emigrēt. “Potenciāli, jā, savos darba nolūkos. Lielāka izaugsme iespēja manā darba vietā,” saka Raimonds, Valmieras iedzīvotājs.

“Nē, viennozīmīgi, nē. Šeit pat ir labi, vienkārši jāspēj novērtēt. Visām valstīm ir savas grūtības, vienkārši visiem cilvēkiem liekas, ka kaut kur citur ir labāk, bet īstenībā ir jāatrod tas labums šeit,” atzīst Kristīne, Valmieras iedzīvotāja.

Starptautiskā jauniešu aptauja, kuras rezultāti tagad publicēti, tika veikta šā gada jūnijā deviņās Eiropas valstīs. Aptauju veica starptautiskā socioloģisko pētījumu kompānija “Ipsos”. Aptauja bija pietiekami vērienīga, lai rezultātus varētu attiecināt uz visiem jauniešiem vecumā no 14 līdz 29 gadiem.