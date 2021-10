Vidzemes slimnīcas Vakcinācijas kabinets no sestdienas strādās piecas dienas nedēļā

Ņemot vērā iedzīvotāju strauji pieaugušo vēlmi vakcinēties pret Covid-19 un zinot epidemioloģisko situāciju valstī, Vidzemes slimnīca atradusi iespēju jau šajā nedēļā palielināt Vakcinācijas kabineta jaudu. Līdzšinējo trīs dienu vietā no sestdienas, 16. oktobra, vakcinācijas kabinets strādās piecas dienas, arī piektdienās un sestdienās no plkst. 8 līdz 16.

Kā pastāstīja Ambulatorās daļas vadītāja Liene Melbārde, vakcinācijas kabineta kapacitāte tiks palielināta par 60% - līdz 450 vakcinētajiem nedēļā. Tādā režīmā plānots strādāt līdz diviem mēnešiem. Par galveno jaudas ierobežojošo faktoru Melbārde nosauc pieejamos cilvēkresursus, īpaši laikā, kad slimnīca uzņem arī Covid-19 pacientus, kad pārprofilētas nodaļas viņu ārstēšanai un personāls ir ļoti noslogots. Ir apzināti un uzrunāti potenciālie papildspēki, taču ar viņu piesaisti nevar rēķināties ilgtermiņā.

Vakcinācijas kabineta noslodzi nosaka arī tas, ka tajā ierasti tiek veiktas arīdzan visas pārējās vakcinācijas pret citām saslimšanām, tajā skaitā, Vidzemes slimnīcas darbinieku vakcinēšana pret sezonālo gripu. Tāpat palielinājies senioru, kas vecāki par 65 gadiem, skaits, kas piesakās uz balstvakcināciju sociālās aprūpes centru un pansionātu iemītnieki un imūnsupresējošie pacienti.

Melbārde atgādināja, ka cilvēkiem, nākot vakcinēties, poliklīnikas telpās jārespektē epidemioloģiskās drošības noteikumus - lietot sejas aizsargmasku, dezinficēt rokas un ievērot divu metru distancēšanos.

Pieteikties vakcinācijai iespējams, zvanot uz reģistratūru pa tālruņiem, 64 202 601, 64 202 603 vai zvanot vakcinācijas koordinatorei pa tālruni 25 487 185; elektroniski - "https://vidzeme.eveselibaspunkts.lv/lv/Booking/Institutions", zvanot uz tālruni 8989 vai vietnē "manavakcina.lv".

Kā vēstīts, turpinot kāpt vakcinācijas pret Covid-19 tempam, līdz šim Latvijā vakcinācijas procesu noslēguši jau 48,03% iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Vakcinācijas temps kāpis jau mēnesi. Nedēļā no 6. septembra valstī vakcinēti kopumā 32 769 cilvēki, savukārt katrā sekojošajā nedēļā kopējais sapotēto skaits pieaudzis - laikā no 13. līdz 19. septembrim ievadīta kopumā 34 399 deva, nedēļā no 20. septembra - 41 591 devas. No 27. septembra līdz 3. oktobrim savakcinēti jau 44 094 cilvēki, savukārt aizvadītajā nedēļā poti saņēmuši kopumā vismaz 48 310 cilvēki.

Pieaugot nedēļā sapotēto skaitam, attiecīgi kāpis arī vidēji dienā vakcinēto cilvēku daudzums. Pēdējā mēneša laikā augstākais vienā dienā sapotēto cilvēku skaits fiksēts aizvadītajā piektdienā, kad valdība līdz vēlam vakaram lēma par jauniem ierobežojumiem pamatā nevakcinētajai sabiedrības daļai. Todien savakcinēti nedaudz vairāk kā 10 000 cilvēku.