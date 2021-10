Foto: Publicitātes

“Maxima” organizēs un pilnībā apmaksās darbinieku testus

Iestājoties ārkārtas situācijai valstī un pārejas periodam no 13. oktobra līdz 15. novembrim, ko valsts noteikusi, lai darbinieki, kuri nav vakcinēti un kuriem turpmāk darba pienākumu pildīšanai ir nepieciešams vakcinācijas sertifikāts, varētu to iegūt, “Maxima Latvija” pieņēmusi lēmumu nākt pretī darbiniekiem, pilnībā sedzot testēšanu un ar to saistītos izdevumus par uzņēmuma līdzekļiem.