Ozolaines parka atklāšanā tika iestādīti vairāki tūkstoši narcišu sīpoli

Līdz ar parka atklāšanu noslēdzas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta veiktā parka labiekārtošana, kuras laikā ir izbūvēts jauns parka celiņu segums un basketbola laukums, ierīkots parka apgaismojums, uzstādīti jauni labiekārtojuma elementi - soli, atkritumu urnas, velosipēdu statīvi, kā arī sakopti parka koki. Turpmāk Ozolaines parku kops un apsaimniekos “Rīgas Meži”.

14 Foto “Rīgas Meži” un Pilsētas attīstības departaments atklāja vēsturisko Ozolaines parku +10 Skatīties vairāk

“Zaļa un sakopta vide ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas pārliecina un motivē iedzīvotājus izvēlēties dzīvot galvaspilsētā. Jo vairāk mūsu pilsētā būs šādu labiekārtotu zaļo oāžu, jo vairāk būs tādu iedzīvotāju, kas vēlēsies ne tikai strādāt, bet arī dzīvot Rīgā. Ozolaines labiekārtošanas projekta lielākā vērtība slēpjas sadarbībā starp pašvaldību, nozares profesionāļiem – arhitektiem un ainavu arhitektiem, augstskolu studentiem un iedzīvotājiem. Spēku sinerģijas rezultāts ir lielisks – iepriekš nesakoptas teritorijas vietā mēs redzam apgaismotu parku ar mūsdienīga dizaina elementiem, kurā tā vien gribas pavadīt vairāk laika,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes un attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis.



“Ar dzelteno narcišu stādīšanas talku “Rīgas Meži” uzsāk kampaņu “IEkop savu apkaimi!”. Tās laikā cilvēki tiek aicināti nevis postīt, bet rūpēties un būt atbildīgiem par savu apkaimi, kas būtībā ir mūsu visu kopīpašums,” stāsta “Rīgas Mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. Viņa piebilst, ka Ozolaines parkā gan talkā, gan arī pēc tās iestādīti tūkstošiem narcišu sīpolu. Tie ir zaļās domāšanas un ilgtspējas sīpoli, kas nākuši no mūsu pārziņā esošā “Mežaparka”, simboliski veidojot saikni starp divām uzņēmuma apsaimniekošanā esošajām teritorijām.

Ozolaines parkam piemeklētās narcises ir dzeltenā krāsā, jo tā vēsta par optimismu, gaišumu un laimi. Dzeltens izceļas uz pārējām krāsām ar enerģiju un rosina uz radošumu. Tāpat dzeltenā ir rudens krāsa, kas simbolizē pārticību un briedumu.

Nākamā sīpolpuķu stādīšanas talka plānota ceturtdien, 21.oktobrī, plkst.16.00-18.00, Uzvaras parkā. Pasākumā plānots fotografēt un filmēt.

Talcinieki aicināti izmantot tēmturi #IEkop!, daloties sociālo tīklu kontos ar foto un video no talkas!

Par Ozolaines parku

Ozolaines parka centrā aug parka simbols – dižozols. Ozolaines vīzija sakņojās idejā par ozolu, kas ataino laika ritumu un dabas cikliskumu. Parks kā ozollapas un zīles ir izkārtots ap dižozolu.

Vietas vēsture saistās ar Krievijas caru Pēteri I. Viņš 1710.gadā pavēlējis pie Duntes muižas iekārtot nocietinājumus un celt jaunu pili. Tāpat Sarkandaugavas krastā izveidots regulāra plānojuma parks, kuru vēlāk arī cars apciemojis. Laika gaitā parks un tā apkārtne pārveidoti. Piemēram, izveidota nespējnieku patversme, bet 1862.gadāRīgas Sarkankalna slimnīca. 1872.gadāuzbūvēja dzelzceļa līniju Rīga – Mīlgrāvis ar pieturu “Aleksandra Augstumi”, pašlaik – Sarkandaugavas stacija.

19.gadsimta otrajā pusē, kad ozoli parkā bija izauguši, to sāka dēvēt par Ozolaini (Eichenheim).1872.gadā Literāri-praktiskā pilsoņu apvienība Duntes muižā iekārtoja Eihenheima patversmi ar skolu un internātu. Citās ēkās iekārtoja Pretubagošanas biedrības patversmi. 1930-to gadu sākumā patversmē iekārtoja vecu ļaužu pansiju. Netālu bija Rīgas pilsētas pamatskola, kuru 1937.gadā nosauca par Rīgas pilsētas Ozolaines pamatskolu. Savukārt padomju laikā Ozolainē izveidota daudzstāvu apbūve un slimnīca, kā arī vairākas ražotnes. Pēc neatkarības atgūšanas te attīstīta dzīvojamā zona, pieejama veselības aprūpe, izveidota Žila Verna Rīgas Franču skola u.c.

2021.gadā parkā veikta seguma un apgaismojuma tīkla izbūve, koku sakopšana, basketbola laukuma izbūve, kā arī jaunu elementu kā solu, atkritumu urnu, velo statīvu uzstādīšana.

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā.

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”.

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 306 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (116 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.



Raksts tapis sadarbībā ar “Rīgas Meži”