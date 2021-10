Policisti trenkā sivēnus, lapsa – gulbjus, bet satrakojusies kaimiņiene spārda puķupodus: kriminālā province

Nerātni uzvedas arī cilvēki. Liepājā kāda iedzīvotāja spārda savu kaimiņu kāpņu telpā izliktos puķupodus un mētājas ar to paliktņiem, bet Valmierā privātmāju īpašnieki ceļmalās izmētā lielus akmeņus, kurus nu pilsētas komunālajiem dienestiem jāsavāc. Savukārt Alūksnē pašvaldības policisti īsi pēc pusnakts no dīķa “izzvejoši” kādu daiļu meiču.

Lapsa izķer gulbjus Daugavpils Porohovkas dīķi

Pagājušajā nedēļā Daugavpils pašvaldības policistiem daļēji nācās pārvērsties par ornitologiem un risināt gulbju problēmas. Viņi informē:

“7.oktobrī pulksten 17:18 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā tika saņemta informācija, ka netālu no Smilškalna un Višķu ielas krustojuma gulbis ietriecies augstsprieguma līnijas vados, guvis traumu, uzkritis uz kādas garāžas jumta un pēc tam novēlies uz zemes.

Ieradušies notikuma vietā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka traumētais putns pats nevar nedz palidot, nedz pastaigāt, un nogādāja to Daugavpils dzīvnieku patversmē.

Tāpat pirms kāda laika nobažījušies vietējie iedzīvotāji vērsās Daugavpils pašvaldības policijā un pauda satraukumu par gulbju skaita samazināšanos Porohovkas dīķī. Cenšoties noskaidrot gulbju pazušanas iemeslus, pašvaldības policijas videonovērošanas nodaļas darbinieki pamanīja Porohovkas dīķa apkaimē staigājam lapsu. Tādēļ netiek izslēgta iespēja, ka gulbju skaita samazināšanās dīķī ir saistīta ar dabiskiem procesiem”.

Policija pēc pusnakts no dīķa Alūksnē “izzvejo” jaunavu

Pirms nedēļas policisti naktī no dīķa Alūksnē "izzvejoja" dzīvu meiteni. (Foto: Vida Press)

Pagājušās nedēļas sestdienas naktī pamatīgs ķēriens bija Alūksnes policistiem. Vietējais ziņu portāls aluksniesiem.lv raksta:

“Nedēļas nogalē saņemta informācija, ka naktī uz 9. oktobri Alūksnē kāda nenoskaidrota persona atradusies dīķī. Pulksten 00:28 policijā tika saņemts izsaukums uz Kanaviņu ielu Alūksnē, apstiprināja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne. Tika informēts, ka tur jauniete atrodas dīķī. Izbraucot operatīvajiem dienestiem, meitene nogādāta medicīnas iestādē.

Nekādas indikācijas neliecināja, ka jaunietei bijušas pašnāvnieciskas tieksmes, uzsvēra Zane Vaskāne. Tāpēc informācija par pašnāvības mēģinājumu policijā netiek apstiprināta”.

Valmierā akmeņi aug kā sēnes pēc lietus

Valmieras privātmāju rajoni ar grants ceļiem “apstādīti” ar akmeņiem. Pašvaldība to “stādītājiem” atgādina par naudas sodiem un sola akmeņus izravēt. (Foto: Valmieras Novada Pašvaldības Informatīvais Izdevums)

Valmieras novada pašvaldība savā informatīvajā izdevumā publicējusi rīkojumu “Akmeņus ielas malās novietot aizliegts”, kurā teikts:

“Gar ielu malām, kam nav izbūvētu apmaļu, īpašnieki nereti mēdz ielas malu norobežot ar akmeņiem. Šāda tendence īpaši novērota Valmieras apkaimēs, kur šobrīd attīstās privātmāju apbūve.

Pašvaldība vērš uzmanību, ka šāda rīcība var radīt bīstamas avārijas situācijas un tādēļ ir aizliegta. Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka (..), ka ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām aizliegts izvietot jebkādus brauktuvi norobežojošus elementus, tostarp, akmeņus.

Šādas iniciatīvas mēdz rasties uz ielām ar grantēto segumu, kas mitros vai mainīgos laikapstākļos, kad ielu greiderēšana un to virsmas apstrāde tehniski nav iespējama, tās kļūst grūtāk izbraucamas. Automašīnu vadītājiem, lai apbrauktu peļķes vai bedres, var rasties vajadzība daļēji uzbraukt uz brauktuvei piegulošās zaļās zonas. Tādējādi ilgtermiņā var tikt izbraukts starp ielu un privāto nekustamo īpašumu esošais zālājs, brauktuvei pietuvinoties nekustamajam īpašumam. Lai to nepieļautu, zemes gabalu īpašnieki reizēm mēdz ielas malās novietot palielus akmeņus.

Taču neatkarīgi no autovadītāju paradumiem, akmeņu izvietošana gar brauktuves malu nav pieļaujama, jo apdraud gājēju, velobraucēju un autovadītāju drošību. Ielas satiksmē var rasties situācijas, kad velosipēda vadītājam vai gājējam nepieciešams veikt manevru sānis no brauktuves. Nepamanot akmeni, var tikt gūtas nopietnas traumas.

Ceļu satiksmes likuma 82. pants par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda (70-350 eiro), bet juridiskajai personai — no 140 līdz 580 naudas soda vienībām (700-2900 eiro).

Valmieras novada pašvaldība lūdz zemes gabalu īpašniekus, kuri gar ielas malām ir izvietojuši šādus brauktuvi no ielas nodalījuma joslas norobežojošus akmeņus, tos iespējami ātri novākt. Pretējā gadījumā ielu satiksmes drošības uzturēšanas nolūkā akmeņus novāks pašvaldība”.

Policisti Ozolniekos trenkā sivēnus, atrod briežu galvaskausus un stacijā meklē suni

Salgales pagastā (Jelgavas novads) autoceļa Jelgava-Iecava malā atrasti četri brizū galvaskausi. (Foto: Vida Press)

Kā jau visā Latvijā, arī Ozolnieku (tagad – Jelgavas) novadā pašvaldības policijai nākas saskarties arī ar visai dīvainām problēmām. Tikai ne visi par tām skaļi klāsta. Ozolnieku puses “municipāļi” gan regulāri par savu darbu atskaitās vietvaras mājaslapā ozolnieki.lv. Lūk, daži no spilgtākiem šī mēneša ziņojumiem:

* “Saņemta informācija, ka pie autoceļa Jelgava-Iecava, Salgales pagastā, esot maiss ar kauliem. Norādītajā adresē pārbaudot maisa saturu, konstatēts, ka maisā atrodas sega un četri briežu galvaskausi. Informācija nodota Valsts meža dienestam”.

* “Saņemta informācija, ka Brankās, kāda persona dauza dzīvokļa durvis, iespējams, persona ir alkohola reibumā. Sastapta izsaucēja, kura paskaidroja, ka konkrētu personu neredzēja, bet aizdomas, ka durvis dauzīja kaimiņš. Ar norādīto kaimiņu veiktas pārrunas par notikušo. Persona paskaidroja, ka nav sitis pa durvīm”.

* “Pie Ānes kultūras nama sapulcējušies jaunieši un skaļi trokšņo. Apsekojot norādīto adresi, sastapti trīs jaunieši. Veiktas pārrunas un mutiski brīdināti par skaļu trokšņošanu un alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. Sarunas laikā no viena jaunieša bija dzirdamas vairākas reizes cieņu aizskarošas frāzes. Ar personu veiktas pārrunas par uzvedību un alkohola lietošanu publiskā vietā, izskaidrota pārkāpuma būtība, jaunietim tiks uzsākts administratīvā pārkāpuma process ar soda piemērošanu par alkohola lietošanu publiskā vietā”.

* “Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Tetelē. Apsekojot norādīto adresi, konstatēts, ka konflikts izcēlies starp meitu un tēvu. Ar personām veiktas pārrunas un konflikts tika atrisināts”.

* “Cenu pagastā pa ceļa braucamo daļu skrien deviņi nelieli sivēni. Apsekojot norādīto adresi, konstatēts, ka sivēni ir mežacūkas mazuļi. Sivēni tika aizbiedēti no ceļa braucamās daļas, aizskrēja meža virzienā”.

* “Saņemta informācija, ka Ānē, Cenu pagastā, kāda persona liekot atkritumu maisus koplietošanas kāpņutelpā. Apsekojot norādīto adresi, sastapta vainīgā persona, kura paskaidroja, ka vienu reizi tika atstāts maiss ar atkritumiem, jo bija jāsteidzas uz pieturu, lai nenokavētu autobusu. Veiktas pārrunas”.

* “Saņemta informācija, ka no Iecēniem virzienā uz Brankām iet iereibusi persona ar maisiņu rokās. Apsekojot norādīto adresi, sastapta iereibusī persona, kura spēja nosaukt savus personas datus un dzīvesvietu. Persona nogādāta dzīvesvietā”.

* “Saņemta informācija, ka gar dzelzceļa staciju “Dalbe” klaiņo vilka šķirnes suns. Apsekojot notikuma vietu un tuvāko apkārtni, Dalbes ciemata abas puses, klaiņojošs suns netika sastapts”.

* “Saņemta informācija, ka Brankās, kādā īpašumā pieklīduši divi kaķi. Ierodoties izsaukuma vietā, konstatēti mazi, rudas un melnas krāsas (ar rudiem plankumiem) kaķēni. Abi kaķēni nogādāti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jelgavas Mazo dzīvnieku patversmē”.

Liepājā nikna kaimiņiene spārda puķu podus

Kāda Liepājas Ezerkrasta daudzstāvu nama iedzīvotāja bija tik lielā mērā saniknojusies uz saviem kaimiņiem, ka kāpņutelpā sāka postīt viņu izliktos puķopodus. (Foto: Vida Press)

Savukārt Liepājas policistiem pagājušās nedēļas nogalē nācies savaldīt kādas daudzdzīvokļu mājas Ezerkrasta mikrorajonā iemītnieci, kuru bija saniknojuši kaimiņu kāpņu telpā izliktie puķu podi. Laikraksts “Kurzemes Vārds” raksta:

“Ezerkrastā kādā daudzdzīvokļu namā aizvadītās nedēļas nogalē izcēlās konflikts starp kaimiņiem, informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.

Uz to Valsts policijas amatpersonas izsauca Pašvaldības policija. Konflikta izcelsme esot meklējama apstāklī, ka kāda sieviete kāpņu telpā regulāri spārda puķu podus un uz kaimiņu aizrādījumiem, ka tā nav labi, lidināja viņiem ar puķu podu paliktņiem. Agresīvā sieviete turklāt skaļi bļaustījās, uzbruka kaimiņiem, grūstot tos un nodarot miesas bojājumus.

Konflikts gan tika atrisināts uz vietas. Visi trīs kaimiņi, kuriem bija nesaskaņas ar huligāni, iesniegumu policijai rakstīt nevēlējās, savukārt kareivīgā sieviete pēc tam pati uzkopa kāpņu telpu, savācot lauskas un citus gružus.

Taču administratīvā pārkāpuma process par sīko huligānismu pret sievieti ir uzsākts tik un tā”.