"Sabiedrībai iznāktu lētāk samaksāt senioriem šos, piemēram, 50 eiro nekā ārstēt. Iespējams, tas varētu veicināt vakcinēšanos, it sevišķi senioru un citu apdraudēto grupu vidū," uzskata prezidents.

Savukārt runājot par iedzīvotāju inicatīvu, kurā vairāk nekā 10 000 cilvēku parakstījušies par to, lai nevakcinētie Covid-19 saslimšanas gadījumā paši segtu medicīniskās palīdzības izmaksas, prezidents norādīja, ka zināms pamats šai inciatīvai ir un Saeimai par to būs jādiskutē. "Šī iniciatīva rāda, ka tiem cilvēkiem, kuri rīkojas atbildīgi pret sevi un pret sabiedrību, ir piegriezies, ka viņiem būs jāmaksā par to, ka šie cilvēki, kuri izvēlējušies nevakcinēties, nonāk slimnīcā. Tas viss maksā, un pat tūkstošus," norāda Valsts prezidents, kurš gan neuzskata, ka patlaban šāda iniciatīva būtu jāpieņem likumā.

Tāpat Latvijas prezidents aicināja valdību piesardzīgi virzīties uz lēmumu par trešās potes nepieciešamību pret Covid-19. Kā norāda Levits, vairākas valstis trešo vakcīnu rekomendē ne vien senioriem, bet jebkuram iedzīvotājam, līdz ar to arī Latvijas valdībai nevajadzētu vilcināties šajā jautājumā.

Jau ziņots, ka par stingrākiem Covid-19 izplatības mazināšanai paredzētiem ierobežojumiem Krīzes vadības padome turpinās spriest ceturtdien, 7.oktobrī.

Otrdien Ministru prezidenta Krišjānis Kariņa (JV) sasauktajā Krīzes vadības padomes sēdē par stingrākiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai jau tika runāts, tomēr pašlaik pie konkrētiem risinājumiem nonākt vēl neizdevās, tādēļ par tiem atkārtoti spriedīs ceturtdien.

Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs skaidroja, ka pēc informācijas uzklausīšanas par epidemioloģisko situāciju Krīzes vadības padome otrdien uzdeva ekspertiem sagatavot rīcības scenārijus un nepieciešamos normatīvo aktu grozījumu projektus straujas Covid-19 izplatības apturēšanai, lai nepieļautu slimnīcu pārslodzi un nodrošinātu būtisku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Krīzes vadības padomes sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka "pašlaik ir nepieciešama ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību".

"Katram rūpīgi jāpārdomā, kā būtiski samazināt klātienes kontaktus, jāievēro higiēnas prasības un esošie drošības pasākumi. Īpaši svarīgi ikkatram ir sākt un pabeigt vakcināciju pret Covid-19," atzīmēja Sabajevs.