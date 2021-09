Pieaugot ar Covid-19 saslimušo skaitam, Ādažu vidusskola pāries uz iknedēļas testēšanu

No nākamās otrdienas iknedēļas testēšana būs noteikta visām personām no izglītības iestādes, kurām nav Covid-19 sertifikāta. Taču, ņemot vērā to, ka saslimstība ar bīstamo vīrusu skar arī 10% vakcinētās un pārslimojošās personas, Batņa mēģina panākt, ka testēšanās skolā notiek arī personām ar Covid-19 sertifikātu. Testēšana plānota katru otrdienu.

Ādažu vidusskolas vadītājs norādīja, ka tuvākā testēšanās ieplānota 5.oktobrī. Paredzēts, ka 6.oktobrī piesaistītā laboratorija - "E.Gulbja laboratorija" - izziņos testēšanās rezultātus un 7.oktobrī klātienes mācībās varēs atgriezties visi, kuriem būs negatīvs Covid-19 rezultāts pēc pretepidēmijas pasākumu izturēšanas.

Viņš skaidroja, ka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus, šobrīd visu skolu pilnībā neplāno slēgt. Tomēr, ja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) apstiprinās skolas vadībai, ka saslimstība skolā ir kļuvusi vēl nopietnāka, visa skola pilnībā pāries uz attālinātām mācībām. Patlaban mācības klātienē turpina tie, kuriem ir Covid-19 sertifikāts, savukārt nevakcinētie - attālināti.

Šobrīd attālināti mācās 5.-12.klases, jo no 42 vidusskolas klasēm pretepidēmijas pasākumi noteikti 31 klasei, kā arī 12 skolotājiem, tostarp arī pret Covid-19 vakcinētiem. Batņa norādīja, ka vecākajām klasēm attālinātais režīms bija nepieciešams, jo skolai sāka trūkt pedagoģiskā resursa.

Saslimšana parādījusies arī jaunākajās klasītēs. Vakardien skolas direktors saņēma apstiprinājumu, ka divas jaunākās klases dodas karantīnā.

Ādažu vidusskolā Covid-19 pozitīvu gadījumu dēļ divas nedēļas visām 5.- 12.klasēm mācības notiks attālināti.

Batņa norādīja, ka šāds lēmums pieņemts, skolas vadībai konsultējoties ar ekspertiem un vecāku padomi.

Mācības 5.- 12.klasēm notiks pilnībā attālināti līdz 6.oktobrim. Savukārt 1.-4.klasei mācības joprojām notiks klātienē. Šie bērni mācās pilnībā atsevišķā skolas ēkā.

Direktors informēja, ka pirms atsākt mācības klātienē tiks testēti visi skolēni un skolotāji.

Pirms nedēļas Batņa skaidroja, ka minētajā vecuma grupā 27 klasēs no 42 jebkurā gadījumā būtu bijis jāievieš kādi Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi, turklāt pozitīvi testi konstatēti arī 12 skolotājiem. Līdz ar to vairākos priekšmetos būtu jāorganizē mācības skolotājam esot attālināti, bet skolēniem esot klasē.

Izvērtējot visus apstākļus, nolemts uz laiku īstenot attālinātu mācību procesu, tad visus testēt un atsākt mācības klātienē, piebilda skolas vadītājs.