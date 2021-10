Policijai ceturtdien nācies uzraudzīt lielās rindas pie „Lidl” veikaliem, kuri tika atvērti tikai pāris minūtes pirms lielā čika iestāšanās. Tāpat likumsargi tagad meklē kādu jaunekli, kurš ar degmaisījumu svētās dienas – svētdienas pirmajās minūtēs centies nosvilināt Katlakalna baznīcu. Savukārt Limbažu pašvaldība, alkstot pēc mierīgas dzīves, prāto par azartspēļu zāļu aizklapēšanu.

Policistu piedzīvojumi Bauskas pusē: ar žāvētu vistu pa galvu, aizdomīgais ar koferiem slimnīcā un citi pārpratumi

Kāds rundālietis bija izdomājis, ka žāvētu vistu var izmantot ne tikai izsalkuma remdēšanai, bet arī kā auksto ieroci, lai uzbruktu savai mātei. (Foto: Vida Press)

Pašvaldības policistiem nākas saskarties ar visniedomājamākajām situācijām, par kurām varam lasīt viņu atkaitēs. Bauskas novadā strādājošie likumsargi pašvaldības izdevumā „Bauskas Novada Vēstis” publicējuši atskaites par pagājušajā mēneša darbu. Lūk, daži ekstremālākie notikumi:

* Pašvaldības policijas darbinieki saņēma informāciju par to, ka Rundāles pagastā, kādā dzīvoklī norisinās ģimenes konflikts. Notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikts norisinās starp dēlu un māti, jo dēls mātei iesitis pa galvu ar žāvētu vistu. Abas personas atradās stiprā alkohola reibumā. Ar personām tika veiktas pārrunas, un policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.

* Saņemta informācija, ka Bauskā, Dārza ielā 21, veļas žāvēšanai paredzētajā vietā iemitinājies bezpajumtnieks. Zvanītāja lūdza vakaros to apsekot, jo bezpajumtnieks ierodas vēlu vakarā un agri no rīta dodas prom. Patrulēšanas laikā minētajā adresē sastapts bezpajumtnieks. Persona nebija alkohola reibumā. Veiktas pārrunas. Bezpajumtnieks ar visām mantām devās projām.

* Saņemta informācija, ka Mūsas trasē, Gailīšu pagastā vīrietis neļauj sportistiem atpūsties, iespējams, alkohola reibumā. Pārbaudīts: Lietuvas pilsonis nogādāts pie saviem sporta kolēģiem.

* Saņemta informācija, ka Bauskā, Salātu ielā 33, no dzīvokļa uz kāpnēm tek ūdens, durvis vaļā, saimnieka nav. Tika aizgriezts tekošais ūdens krāns.

* Saņemta informācija no Bauskas slimnīcas Uzņemšanas nodaļas, ka kopš iepriekšējās dienas tās priekštelpā atrodas vīrietis ar lieliem koferiem, neatbild uz jautājumiem un uzvedas aizdomīgi. Ierodoties pašvaldības policijai, vīrietis labprātīgi devās prom.

Pēdējās minūtēs pirms lielā čika paspēj atvērt “Lidl” veikalus

Liepājā, Ganību ielā, “Lidl” veikala atklāšanas procesu uzraudzīja arī Valsts policija. (Foto: liepajniekiem.lv)

Ceturtdienas, 7. oktobra, rīts sakarā ar “Lidl” veikalu atvēršanu saspringts bija ne tikai veikalniekiem un pircējiem, bet arī policistiem. Kamēr bodnieki mērījās ar banāniem, plašsaziņas līdzekļi savā starpā sacentās, kurš ātrāk un saistošāk publikai paziņos par 15 Eiropas zemo cenu ķēdes “Lidl” veikalu atklāšanu desmit Latvijas lielākajās pilsētās.

“Lidl” atvēršana saistījās ne tikai ar mārketinga trikiem, bet arī ar drošības riskiem, ko varēja nojaust no portāla liepajniekiem.lv tiešraides par “Lidl” veikala atvēršanu vēju pilsētas Ganību ielā. Jau rīta tumsiņā pirms tirgotavas atvēršanas uz turieni situāciju novērot bija aiztraukusies Valsts policijas ekipāža, ko piefiksēja liepajniekiem.lv fotokamera.

“Lidl” atvēršana lielu tautas pulku ielenkumā taču notika pēdējās minūtēs pirms lielā čika – pulksten astoņos no rīta. Ja svinīgās lentītes pārgriešana notiktu kādas trīs minūtes vēlāk, sekas varētu būtu neprognozējamas, jo astrologa Andra Rača Astroloģijas skolas publicētie ieraksti sociālajos tīklos vēstīja, ka ““Lidl” atvēršanas horoskops ir ļoti interesants, un protams, pretrunīgs”.

Tirgotavu durvju atvēršana nevarēja aizkavēties pat par pāris minūtēm, jo tad no lielās ažiotāžas un prieka čiks vien iznāktu. Rača Astroloģijas skola vēstīja, ka jau pulksten 8.03 pēc augošā Mēneša kalendāra sākās čika laiks.

Cenšas nosvilināt Katlakalna baznīcu

Naktī uz pagājušo svētdienu, 3. oktobrī, deviņarpus stundas pirms kārtējā svētdienas dievkalpojuma kāds, metot ar degmaisījuma šķīduma pudelēm, centies nosvilināt Katlakalna luterāņu baznīcu. Valsts policija informē:

„Valsts policija saņēma informāciju par luteriskās baznīcas sienas bojāšanu Ķekavas novadā, Katlakalnā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka 3. oktobrī pulksten 00.18 pagaidām nenoskaidrota persona vairākas reizes ir metusi pa baznīcu ar pudelēm, kurās atradies degmaisījums. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.

Valsts policija aicina aplūkot video, kurā ir fiksēta iespējamā vainīgā persona, un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst.”

Video fiksācijā redzams, ka dievnamam skādi, pēc visa spriežot, nodarījis kāds gados jauns vīrietis. Draudzes priekšnieks Dzintars Štāls TV3 raidījumam „Degpunktā” pastāstījis:

„Kameras piefiksējušas vienu jauna gadagājuma cilvēku, kurš veikli ticis pāri žogam. Ļaundaris aizdedzināja divas degmaisījuma pudeles un, paskrienot uz priekšu, tās meta pret baznīcu. Kā notikušā liecība ir uz celtnes sienām redzamie pleķi.”

Arī Limbažos prāto par azartspēļu aizliegšanu

Limbažu novada pašvaldība rīko iedzīvotāju aptauju par spēļu zāļu lietderību novada teritorijā. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Septembra sākumā Ķekavas dome bija pirmā pašvaldība valstī, kura pieņēma lēmumu aizliegt azartspēļu organizēšanu visā jaunajā novada teritorijā, balstoties uz šopavasar pieņemtajiem grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā. Pēc visa spriežot, arī citas pašvaldības prāto par līdzīgu soli.

Limbažu novada pašvaldība aprēķinājusi, ka tai nav nekāda labuma no azartspēlēm un noskaņota vispār nākotnē tās izskaust, paziņojot: „Limbažu novada pašvaldība vēlas veidot saistošos noteikumus, kas ierobežo vai aizliedz šāda veida izklaides vietas pašvaldības administratīvajā teritorijā.” Šobrīd pašvaldība rīko aptauju, lai noskaidrotu vietējo domas par azartspēlēm. Aptaujas lapā nav neviena laba vārda par laimētavu pozitīvo ietekmi, tieši otrādi:

„Daudziem cilvēkiem azartspēles sagādā prieku, taču šī aizraušanās var pāraugt arī nopietnās veselības problēmās. Atkarība no azartspēlēm parasti attīstās pakāpeniski, un tā var izraisīt negatīvas psiholoģiskās, fizioloģiskās un sociālās sekas. Cilvēki, kas atkarīgi no azartspēlēm, var ciest, piemēram, no depresijas, migrēnas, nespēka, zarnu trakta darbības problēmām un citiem trauksmes izraisītiem traucējumiem. Atkarība no azartspēlēm var izraisīt cilvēkos tādu izmisumu, kas var beigties ar pašnāvību vai tās mēģinājumu.”

Vienlaikus aprēķināts, ka 2019. gadā - laikā, kad vēl nebija noteikti Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, Limbažu pusē esošās spēļu zāles nodokļos bija samaksājušas 900 000 eiro, jo „azartspēļu nodokļa ieņēmumus 5% apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā organizēta azartspēle, bet 95 procentus attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.” Ja 2019.gadā Limbažu novada budžetā no laimētavu uzturētājiem ieripoja 45 000 eiro, tad bez problēmām var aprēķināt, kādu pienesumu valsts budžetam viņi deva kopumā.

Kaķis veļasmašīnā, āpsis akā, ezis metāla caurulē: ugunsdzēsēji glābj dzīvniekus

Ugunsdzēsēji Zlēku pagastā (Ventspils novads) no koka nocēluši kaķi, kurš tur bija uzrāpies deviņu metru augstumā un pats saviem spēkiem nespēja tikt zemē. (Foto: Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

Šīs nedēļas sākumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), atzīmējot Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu, informēja, ka šī gada pirmajos deviņos mēnešos 758 reizes steidzies palīgā mūsu mazākajiem brāļiem – dzīvniekiem. Tas nozīmē, ka vidēji katrs 8,6 izsaukums bija sauciens pēc palīdzības dzīvniekiem (šī gada pirmajos deviņos mēnešos VUGD kopumā saņēmis 6578 izsaukumus).

Statistika liecina, ka visbiežāk ugunsdzēsēji glābēji palīdzējuši bīstamā situācijā nonākušiem mājdzīvniekiem – 391 gadījumā, bet 334 gadījumos – savvaļas dzīvniekiem un putniem. Pilsētās iedzīvotājiem bažas rada ne tikai mājdzīvnieki, bet arī ieklīdušie meža dzīvnieki, piemēram, čūskas un lapsas.

Visbiežāk dažādās likstās bija nokļuvuši kaķi – šogad jau 333 reizes. Murrātāji saviem spēkiem nespēja tikt lejā no koka, ielīda caurulēs vai arī iekrita ventilācijas šahtās un akās. 223 gadījumos tika glābti gulbji, baloži, bezdelīgas, kaijas, pīles, stārķi, strazdi, vanagi, vārnas, zvirbuļi un citi putni, kuri bija nokļuvuši nelaimē, piemēram, ielidojot ventilācijas šahtā un nespējot izkļūt laukā vai sapinoties makšķernieku auklās. 57 gadījumos palīdzība bija nepieciešama suņiem, un vēl kopumā 57 reizes tika glābti aļņi, āpši, bebri, roņi, eži, ondatras, caunas lapsas un stirnas. Šogad 54 reizes glābēji steidzās glābt arī čūskas, kuras atradās dažādās ēkās un to pagalmos. Lauku reģionos bieži ugunsdzēsēju palīdzība bijusi vajadzīga meža dzīvniekiem vai lieliem mājlopiem, kuri, piemēram, ir iestiguši dubļos, iekrituši akās vai vircas bedrēs. Laikraksts „Bauskas Dzīve” raksta par negadījumiem ar dzīvniekiem, kas pēdējos mēnešos notikuši Bauskas pusē:

* Iecavā, Grāfa laukumā, metāla caurulē, kas atradās zālienā apmēram 60 centimetru dziļumā, bija iekritis ezis un pats saviem spēkiem nespēja izlīst ārā. Ugunsdzēsēji viņu izcēla un palaida brīvībā.

* Bauskā, Skolas ielā, dzīvojamajā mājā kaķis bija iesprūdis starp sienu un mūra skursteni.

* Vecumnieku pagastā akā bija iekritis āpsis. Ar virves palīdzību dzīvnieks tika izcelts.

* Mežotnē kaķim kāja bija iesprūdusi veļas mašīnas durvīs – starp tām un eņģi.