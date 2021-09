Pirmo reizi Latvijā novērots Eiropā ļoti reti ieceļojošais garknābja šņibītis

Garknābja šņibīti Asaru pludmalē Jūrmalas pilsētā nofotografējusi Baiba Barkāne un kā nenoteikta putna attēlu ievietojusi dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv. Sākotnēji suga noteikta kā regulāri caurceļojošais lielais šņibītis, taču viens no aktīvākajiem portāla lietotājiem Edgars Smislovs pamanīja, ka fotogrāfijā redzamais putns ir Eiropā ļoti reti ieceļojošais garknābja šņibītis.



Garknābja šņibītis ir vidēja izmēra bridējputns, kas ligzdo Eirāzijas ziemeļaustrumu tundrās. Putna migrācijas ceļš ved uz dienvidiem. Parasti tie ziemo lielos baros piekrastēs no Dienvidāzijas līdz Austrālijai. Raksturīgi putniem migrācijas laikā ir tas, ka atsevišķi īpatņi nomaldās no ierastā maršruta, tādēļ reizumis garknābja šņibīši sasniedz arī Eiropu. Lietuvā, Igaunijā, Somijā līdz šim šī suga nav sastapta, savukārt Zviedrijā ir novērota trīs reizes (2005., 2012., 2015.).



Pēdējo reizi jauna putnu suga Latvijas savvaļā novērota 2021. gada 1. maijā Kolkā. Toreiz tā bija melnplecu kaija Elanus caeruleus, ko novēroja Edgars Smislovs un Vladimirs Smislovs.

Ikviens ir aicināts ziņot par putnu novērojumiem portālā Dabasdati.lv arī gadījumā, ja novērotā putna sugu pašu spēkiem nav iespējams noteikt, pievienojot pazīmi “nenoteikts”. Ja novērojums ir fiksēts fotoattēlā, putna sugu palīdzēs noteikt portāla Dabasdati.lv eksperti.

Citi šobrīd lasa Krievijā iesmej par Habarovskas gubernatora svēto inaugurācijas ceremoniju Mūsdienu verdzības upuris no Anglijas: "Man bija 13, kad kaimiņš uzlika roku uz ceļgala. Tad viss sākās..." Minskas naktsklubi, nāve pierobežā un šaubīgi dokumenti – kas darās migrantu slēgtajos čatos