Pēdējā iespēja: Rēzijas Kalniņas iestudētā Šona Grenana luga "Tagad un tad" oktobrī atgriežas pie skatītājiem

Izrādē lomas uzticētas spožam, uz vienas skatuves neredzētam aktieru ansamblim – Esmeraldai Ermalei, Ilzei Trukšānei, Raimondam Celmam, Jurim Kalniņam, Jānim Skanim, Janai Herbstai un Maksimam Buselam. Aktieru sastāvs dažādās izrādes dienās atšķiras.



Šona Grenana luga "Tagad un tad” ir neticams stāsts par cilvēka gribu, izvēlēm un mīlestību cauri gadiem, kas apcer jautājumu par to, kurš galu galā ir tas, kas nosaka mūsu likteni. Tā vēsta par laika netveramo plūdumu, kurā cilvēki virzās uz priekšu kā māk, dzīvo un izdara izvēles. Ikdienas steigā dienas paskrien nemanot, un viena pēc otras aizrit jau kārtējā desmitgade. 30, 40, 50, 60... Un līdz ar atmiņām par visu piedzīvoto un sasniegto nāk pārdzīvojums par sapņiem, kurus tā arī nekad neizdevās piepildīt. Bet kā būtu, ja to visu varētu izmainīt? Ja varētu kaut ko pačukstēt jaunākam sev? Vai tu to izmantotu? Un… Ja jā, ko tu teiktu? Kas izmainītos, ja savas dzīves krustcelēs būtu izvēlējies doties pretējā virzienā? Un vai tu būtu gatavs upurēt visu, lai mēģinātu sākt visu no jauna?



Teātra cienītājiem jau ir bijis prieks izbaudīt divu šī paša autora lugu "Liec Dievam pasmieties" un "Alvas sieviete" iestudējumus Rēzijas Kalniņas režijā, kas ilgstoši bijušas Dailes teātra izpārdotāko izrāžu sarakstā.



Lomās:

Izrādes sastāvs 25. oktobrī: Esmeralda Ermale, Ilze Trukšāne, Raimonds Celms, Juris Kalniņš



Izrādes sastāvs 26. oktobrī: Esmeralda Ermale, Jana Herbsta, Maksims Busels, Jānis Skanis



Biļetes:

https://www.bilesuparadize.lv/lv/location/1579

Citi šobrīd lasa 33 gadi uz neapdzīvotas salas un svētlaimes beigas. Ko tagad dara par Itālijas Robinsonu Krūzo dēvētais vientuļnieks? Minskas naktsklubi, nāve pierobežā un šaubīgi dokumenti – kas darās migrantu slēgtajos čatos Talibi izsludina bārdu dzīšanas aizliegumu: "Ja kāds pārkāps šo noteikumu, tad tiks sodīts"