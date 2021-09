Svētdien,19.septembrī, pasažieris braucis ar autobusu maršrutā Madona-Cesvaine-Lubāna-Barkava-Madona plkst.17.30 no Madonas un atpakaļ uz Madonu, bet 20.septembrī pasažieris devās ar autobusu maršrutā Madona-Viesiena-Sidrabiņi-Sausnēja-Bites plkst.6.30 no Madonas līdz Bitēm. Pasažieris devies atpakaļ autobusu maršrutā Bites-Sausnēja-Sidrabiņi-Viesiena-Madona plkst.8.05 no Bitēm līdz Madonai.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajos datumos šajos autobusu maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja novēroti Covid-19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne "Apturi Covid".

Ja parādījušies slimības simptomi, piemēram, akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums, Covid-19 testu var veikt bez maksas ar ārsta nosūtījumu.