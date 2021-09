Meklēs tiesisko risinājumu, lai uzņēmēji varētu materiāli stimulēt darbiniekus vakcinācijai pret Covid-19

Valsts darba inspekcijas (VDI) direktora vietniece Andra Auziņa, atsaucoties uz Darba likumu, skaidroja, ka ir noteiktas divas atalgojuma komponentes - ikmēneša alga ar atsevišķām piemaksām un cita veida atlīdzība par darbu, kas nav darba alga. Viņa uzsvēra, ka prēmijas un maksājumus, kas atstāj ietekmi uz vidējo izpeļņu, nedrīkst izmantot, lai materiāli stimulētu darbiniekus vakcinēties. Viņa rekomendēja izmantot cita veida motivācijas pasākumus, piemēram, veselības apdrošināšanu, brīvu dienu pēc vakcinācijas veikšanas.

Līdzīgā ieskatā bija arī Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska, kura norādīja, ka ir svarīgi nodalīt, lai samaksa par darbu netiek izmantota kā motivējošs pasākums vakcinācijai. Viņa pieļāva, ka vakcinācijas veicināšanai varētu izmantot vienreizēju naudas balvu, kas nav saistīta ar veikto darbu, līdzīgi, kā tas ir darbinieka jubilejā.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns komisijas sēdē aicināja likumdevējus nodrošināt uzņēmējiem iespēju veicināt vakcināciju kolektīvā arī ar materiālu stimulāciju, jo darba devējs ir atbildīgs par to, lai darba vide būtu droša, kas šajā gadījumā attiecas arī uz vakcināciju pret Covid-19.

Pret darbinieku materiālu motivēšanu iebilda Saeimas deputāte Anda Čakša (JV), kura uzskata, ka nauda ir motivācija tikai nelielai daļai cilvēku.

Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (AP) un deputāts Andrejs Klemetjevs (S) uzsvēra, ka nedrīkst sodīt uzņēmējus par to, ka viņi par saviem līdzekļiem veicina sabiedrības veselību. "Tā vietā mums ir jāmeklē tiesiskais regulējums lai uzņēmēji varētu materiāli stimulēt darbiniekus vakcinācijai pret Covid-19, kas ir būtiski arī valsts ekonomikas attīstībai," sacīja Skride.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča komisijas sēdē izklāstīja, ka joprojām ir iespēja pieteikties vakcinācijai uzņēmumā un vairs obligāti nav nepieciešami 25 vakcinēties gribētāji. Pakalpojuma sniedzēji vakcinējot arī mazāku cilvēku skaitu, pat ja ir tikai trīs vakcinēties gribētāji viņi dodas uz uzņēmumu.

Juhņēviča izklāstīja dažādus "nemateriālos labumus", ko piedāvā arī uzņēmumiem, piemēram, informatīvi pasākumi, vebināri, attālinātas diskusijas. Reizi nedēļā tiek rīkoti tiešraides sarunu cikli sociālajos tīklos.

Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja piebilda, ka sadarbībā ar kādu uzņēmumu, kur ir zema vakcinācijas aptvere, tiks rīkots pilotprojekts, kur lekcijas veidā eksperti sniegs skaidrojumu un vakcinācijas pakalpojuma sniedzējs būs uz vietas, lai pēc lekcijas visi, kas to vēlēsies varētu arī saņemt vakcīnu.

Kā vēstīts, līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 779 000 jeb ap 41,4% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 699 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 114 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 813 000 jeb 43,2% no visiem valsts iedzīvotājiem.