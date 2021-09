Uzmanību autobusu Dundaga-Ventspils, Ventspils-Rīga un Rīga-Kolka pasažieriem

Inficētā persona 19. septembrī plkst.15 braukusi no Dundagas uz Ventspili, savukārt 21.septembrī braukusi ar autobusu maršrutā Ventspils-Talsi-Tukums-Dubulti-Rīga plkst.15.35 no Ventspils uz Talsiem un tālāk ar autobusu maršrutā Rīga-Dubulti-Talsi-Dundaga-Kolka plkst.18 no Talsiem līdz Dundagai.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajos datumos šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid-19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli, aicina epidemiologi.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka persona bijusi kontaktā ar Covid-19 slimnieku, var palīdzēt lietotne "Apturi Covid". Izmantojot lietotni, varēs savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.