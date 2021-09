Znotiņš: valsts iestādēm nekavējoties jāvēršas tiesā pret būvniecības karteļa dalībniekiem, kas lēmumu nav pārsūdzējuši

Konkurences padomes pārstāvji komisijas sēdē deputātus informēja, ka astoņi no desmit kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem lēmumu ir pārsūdzējuši. Savukārt divos atlikušajos gadījumos padomes lēmums ir galējs, vienā no tiem uzsākts maksātnespējas process.

“Kā norāda Konkurences padomes pārstāvis, pārsūdzības process var ilgt no diviem līdz septiņiem gadiem, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka, piemēram, potenciālās sankcijas no Eiropas Savienības puses būtu jāsedz nodokļu maksātājiem. Tādēļ nepieciešama skaidra stratēģija, kā valsts iestādēm un pašvaldībām pēc iespējas ātrāk atgūt līdzekļus no negodīgajiem būvniekiem,” norādīja komisijas priekšsēdētājs.

Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji deputātiem norādīja, ka pašvaldībām pašlaik nav skaidrs, kā risināt jau esošās saistības ar būvniekiem, kuri iesaistīti kartelī, kā arī rīkoties jaunu iepirkumu gadījumā.

“Esošo saistību segšana var kļūt par būtisku slogu pašvaldību budžetiem. Finanšu ministrijai jānāk klajā ar piedāvājumu, kā to risināt,” akcentēja R.Znotiņš.

Komisijas deputāti gaidīs Ekonomikas ministrijas veidotās darba grupas rekomendācijas par to, kā piedzīt izdevumus no negodīgajiem tirgus spēlētājiem, un cerams, tās drīzumā skatīs un pieņems arī Ministru kabinets, uzsvēra R.Znotiņš.