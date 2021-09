Okupācijas muzejs vēl nevar ievākties rekonstruētajā ēkā nenovērstu defektu dēļ

Kā informēja muzeja direktore Solvita Vība, VNĪ būvuzraudzības pārstāvji ir veikuši būvuzņēmēja SIA "Skonto būve" paveikto būvdarbu defektu apkopojumu. Ņemot vērā to lielo apjomu, VNĪ pagaidām nevar pieņemt paveiktos darbus no būvuzņēmēja un apstiprināt līguma izpildi, līdz ar to rekonstruētā muzeja ēka defektu novēršanas laikā vēl aizvien paliek būvuzņēmēja valdījumā un jaunās ekspozīcijas iekārtošana un muzeja Krājuma un biroju pārcelšanās nenorit pēc iepriekš plānotā grafika.

Vība atzīmēja, ka patlaban ir noslēgta trīspusēja vienošanās starp VNĪ, Latvijas Okupācijas muzeja biedrību un SIA "Skonto būve" par piekļuves nodrošināšanu telpām Latviešu strēlnieku laukumā. Defektu labošanu iekštelpās būvnieks sola pabeigt līdz šī gada oktobra beigām.

Muzeja direktore uzsvēra, ka ir sākušies jaunās ekspozīcijas iekārtošanas darbi, ko tāpat kā ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrādi veic dizaina birojs "H2E".

Kā norādīja "H2E" pārstāvji, ekspozīcijas iekārtošanai ir nepieciešami vismaz četri mēneši pie noteikuma, ja darbi var notikt raiti. Pēc Vības paustā, noslēgumam tuvojas ekspozīcijas apgaismojuma iekārtu montāža, un tuvāko nedēļu laikā tiks sākta ekspozīcijas karkasa uzstādīšana. Latvijā pienākusi lielākā daļa no ekspozīcijas audiovizuālām tehnoloģijām, taču tās vēl nav iespējams piegādāt uz muzeju un nav iespējams veikt tālāko ekspozīcijas montāžu, jo ēkā norit būvniecības defektu labošana.

Vība atzina, ka muzejs ir apņēmīgs sekot līdzi darbu grafika izpildei un cer, ka muzeja ekspozīciju varēs atvērt apmeklētājiem 2022. gada sākumā.

Kopumā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvē, Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidē un Strēlnieku laukuma sakārtošanā ieguldīti 10 434 869 eiro - Kultūras ministrija piesaistījusi valsts budžeta finansējumu 9 405 196 eiro, Latvijas Okupācijas muzejs līdzfinansējis 160 000 eiro, savukārt Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un Rīgas domes līdzfinansējums sastāda 869 673 eiro.

Būvdarbus veica SIA "Skonto būve" saskaņā ar arhitektu biroja SIA "5. iela" izstrādāto projektu. "Skonto būve" pērn strādājusi ar 12,2 miljonu eiro apgrozījumu un 3,2 miljonu eiro zaudējumiem, liecina "firmas.lv" dati. Kā uzņēmuma patiesais labuma guvējs norādīts Rihards Rāvis.