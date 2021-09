"Priecājies, ka ir darbiņš!" - Sašutumu izraisa darba sludinājums un piedāvātais atalgojums Rīgā

"ES VAIRS NEVARU, nu nopietni. Kad šodien rajona grupā ieraudzīju šo sludinājumu, viss iekšā sāka vārīties," savā "Facebook" kontā raksta rīdziniece.

"Visi gribam skaistas kāpņu telpas un smaržojošas puķītes, dies’ pasarg laikā sniedziņš nebūs nošķūrēts. Un piektdienas vakarā stilīgā kafenē burgerīti un friškas, vēlams 5 minūšu laikā.

Un kurš domā par otru pusi? Kā rodas tas smukais pagalms, kāpņu telpa un ēdiens uz šķīvja 5 minūtēs?

Tāds ārkārtīgi foršs standarts izveidojies - jādzīvo normāli (es runāju par IZDZĪVOŠANU, kur cilvēks ir paēdis, zem jumta, nopircis sakarīgas drēbes, spēj atvēlēt līdzekļus un laiku (!!!) kādai brīvā laika nodarbei) tikai konkrētu profesiju pārstāvjiem, un pārējie viņiem kalpo.

Tā teikt, "priecājies, ka ir darbiņš" un, ja jau Tu atnāci uz 3 stundiņām, tad davai, pieķer klāt vēl 3, bet par samaksu par virsstundām parunāsim nākamajā dzīvē a.k.a. neparunāsim, jo beigās pats esi losis un vainīgs, ka pa 3 stundām nevari visu izdarīt perfekti.

"Un kāds vēl līdzekļu trūkums? Mana mīļākā influencera vārdiem runājot, "var jau melot, bet nevajag dirst."

Hell no. Tās vienkārši ir prioritātes un cilvēcība - vai nu tu no sava pīrāga vari cilvēcīgi iedot normālu gabalu, lai cilvēks ir paēdis vai arī pamet drumstalas no izlietnes un vēl nolamā, ka cilvēks ir izsalcis," savu sašutumu neslēpj sieviete.

Alga "pēc nodokļiem" - 80 eiro mēnesī

Kā izpētīja Jauns.lv, sludinājumu portālā "SS.COM" publicētas desmitiem sētnieka vakances, lielākoties Rīgā un tās apkārtnē. Pēc šeit atrodamās informācijas redzams, ka rīdzinieces minētais sludinājums nebūt nav tāds vienīgais. Ar vēl zemāku darba samaksu par līdzīgu darba laiku un pienākumiem tiek meklēts neviens vien sētnieks vai apkopējs.

Piemēram, kādā sludinājumā apsaimniekošanas firma Rīgas centrā "steidzami meklē sētnieku darbam vienu reizi nedēļā, sešas stundas dienā". Samaksa mēnesī - 80 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Bet kāds cits uzņēmums Rīgas centrā aicina darbā sētnieku daudzdzīvokļu mājai. Pienākumi - uzkopt ietvi, pagalmu un atkritumu konteineru laukumu, ziemas periodā tīrīt sniegu. Sludinājumā norādītais darba laiks - divas stundas. Darba samaksa mēnesī - 112 eiro bruto.

Bet kāds visai populārs bārs Hospitāļu ielā meklē sētnieku "darbam uz pāris stundām katru darba dienu" ar norādi, ka līdz plkst.10:00 teritorijai jābūt sakoptai.

Prasības: vēlme un spēja strādāt; atbildības sajūta; bez kaitīgiem ieradumiem. Pretī tiek piedāvāts stabils ikmēneša atalgojums 310 eiro bruto, sociālās garantijas un profesionāls inventārs.

Minimālā darba alga Latvijā un ārvalstīs

Latvijā minimālā alga pašlaik ir 500 eiro mēnesī. Mazāka tā noteikta vien Bulgārijā (332 eiro mēnesī), Ungārijā (442 eiro mēnesī) un Rumānijā (458 eiro mēnesī).

700 eiro mēnesī valsts noteiktā minimālā alga nepārsniedz arī Horvātijā (563 eiro), Čehijā (579 eiro), Igaunijā (584 eiro), Polijā (614 eiro), Slovākijā (623 eiro) un Lietuvā (642 eiro).

Savukārt vislielākā minimālā mēnešalga ES pašlaik ir Luksemburgā (2202 eiro mēnesī), kurai seko Īrija (1724 eiro), Nīderlande (1685 eiro), Beļģija (1626 eiro) un Vācija (1614 eiro).

Lielākā minimālā mēnešalga ES ir 6,6 reizes prāvāka nekā mazākā blokā noteiktā minimālā alga, bet, izslēdzot cenu līmeņa atšķirības dažādās valstīs, lielākās un mazākās minimālās algas attiecība blokā ir 1:2,7, proti, Bulgārijā tā ir 623 pirktspējas paritātes standarti (PPS), bet Luksemburgā - 1668 PPS.

Valsts noteiktas minimālās algas pašlaik nav Austrijā, Dānijā, Itālijā, Kiprā, Somijā un Zviedrijā.