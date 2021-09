"Par" Pavļuta demisiju nobalsoja 34 deputāti, bet "pret" bija 50.

Partiju apvienība veselības ministram pārmeta "haosu jaunā mācību gada sākumā" skolēnu testēšanas organizēšanā, neskaidras prasības par sejas masku lietošanu izglītības iestādēs, turklāt partija uzskata, ka ministram ar demisiju jāatbild par situāciju, ka daži pusaudži saņēmusi vecumam neatbilstošas Covid-19 vakcīnas.

Pavļuta demisijas pieprasījumu bija iesnieguši ZZS deputāti Edgars Tavars, Uldis Augulis, Armands Krauze, Janīna Jalinska, Jānis Vucāns, Gundars Daudze, Viktors Valainis, Raimonds Bergmanis, Jānis Dūklavs, Māris Kučinskis un pie frakcijām nepiederošais deputāts Didzis Šmits.

Pirms lēmuma pieņemšanas Saeimā raisījās debates, kuru laikā gan pats Pavļuts klāt nebija.

Vairāki deputāti, ieskaitot Edgaru Tavaru (ZZS), pārmeta Pavļutam gadījumu, kad mediju telpā tapa zināms, ka vairāki jaunieši ir saņēmuši vecumam neatbilstošu Covid-19 vakcīnu.

"Savukārt, kas attiecas uz vairāk nekā simts nepilngadīgu jauniešu, kuri saņēma vakcīnas, kuras viņi nedrīkstēja saņemt, – aizliegtas vakcīnas... Kas parādījās medijos no žurnālistiem, portāli par to ziņo, bet veselības ministrs klusē, viņš klusē stundu, viņš klusē divas stundas, viņš klusē dienu, viņš patiesībā vēl aizvien nav izskaidrojis par to, ko tas nozīmē. Mums nāca institūciju ziņas – jā, mēs novērojām šos bērnus, vienam tikai komplikācijas. Nopietni? Bērns saņem viņam neatbilstošu vakcīnu. Vai tas ir pareizi? Ministrija klusē," sacīja Tavars. "Tas, kas notiek šobrīd, kolēģi, tā nav cilvēcīga kļūda. Tās ir profesionālas kļūdas, kuras notiek viena pēc otras un atkārtoti un sistemātiski."

Saeimas tribīnē par ministru izteicās arī Māris Mičerevskis. "Pirmo reizi, kad man pienācās Saeimas deputāta mandāts, viens no iemesliem, kāpēc es no tā atteicos, bija tieši tāpēc, lai Daniels Pavļuts varētu bez stresa kļūt par veselības ministru, lai viņam nevajadzētu apvienot darbu ar Saeimas deputātu darbu," sacīja Mičerevskis. "Novēlēju viņam veiksmi un tiešām cerēju, ka Danielam izdosies labāk nekā Ilzei. Un droši vien viņam arī izdevās labāk, man tā vismaz liekas. Taču man māte kādreiz bērnībā, kura te arī tagad sēž, viņa vienmēr tad, kad es atnācu no skolas un teicu, ka man bija labāk nekā citiem klasesbiedriem, viņa vienmēr teica, ka nekad nevajag salīdzināt ar citiem."

"Manuprāt, šeit nav gari jārunā, mēs visi redzam, ka rezultāts nav sasniegts," teica deputāts.

"Nomainot veselības ministru, nekas slikts nenotiks, neiestāsies ne sabrukums, ne haoss," sacīja Mičerevskis, aicinot kolēģus balsot par Pavļuta demisiju un norādot, ka atbalstītu Ilmāra Dūrīša (AP) vai Andra Skrides (AP) kandidatūru uz Veselības ministra amatu.

Tikmēr Jūlija Stepaņenko (LPV) savā runā pauda pārliecību, ka Pavļuta demisiju šodien neizdosies pieprasīt, tomēr viņš "tikšot saukts pie atbildības". "Daniels Pavļuts noteikti šodien paliks amatā, bet Daniels Pavļuts atbildēs par visiem pārkāpumiem, ko viņš ir veicis, esot amatā. Un mēs neļausim Danielam Pavļutam aiziet no atbildības," sacīja Stepaņenko.

Pie frakcijām nepiederošais Didzis Šmits Pavļutam pārmeta klusēšanu, uzzinot faktu, ka vairāki jaunieši vakcinēti ar neatbilstošām vakcīnām.

"Vienīgās zāles, kā šo situāciju risināt, bija visu atklāti, publiski izstāstīt," sacīja Šmits. "Šī noklusēšana ir veicinājusi to, ka nevis pieci vai desmit jaunieši nepareizi savakcinēti, bet, kā jau Jūlija Stepaņenko teica – pāri 200. Tās ir konkrētas sekas. Tās ir vienas sekas. Un otras sekas, es negribu teikt, mazāk būtiskas, bet tikpat būtiskas – tas ir šī te noklusēšana un melošana ir radījusi milzīgu triecienu vakcinācijas procesam."

Ministru aizstāvēt pie Saeimas tribīnes devās Dūrītis, kurš aicināja kolēģus atcerēties, kādos apstākļos Pavļuts darbu uzsāka: "Tie bija apstākļi, kuros faktiski mēs atradāmies pandēmijas uzliesmojuma tādā priekšvakarā. Tie bija apstākļi, kuros bija jāuzsāk nekavējoties iedzīvotāju vakcinācija. Es uzskatu, ka viņš šos pienākumus veic godam līdz šodienai un turpinās arī to darīt."

Dūrītis norādīja, ka "Pavļutam ir izdevies paveikt šajā krīzes laikā daudz vairāk nekā citiem ministriem miera laikos".

Jauns.lv jau ziņojis, ka atvērtajos datos pieejamā informācija liecina, ka vismaz 117 jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem Latvijā kļūdaini vakcinēti ar "Janssen" vakcīnu un 26 gadījumos vakcinēšana veikta ar "Astra Zeneca". Abas šīs vakcīnas vēl nebija atļauts izmantot bērnu un jauniešu vakcinācijā pret Covid-19.

Tāpat līdz 29.jūlijam 136 Moderna "Spikevax" potes saņēmuši jaunieši vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem, lai gan šo vakcīnu jauniešiem atļāva sākt potēt, tikai sākot ar 30.jūliju.