Notver nepilngadīgus spridzinātājus, baznīcas mieru iztraucē aizsnaudies dievlūdzējs, izbijis cietumnieks audzina kontrolierus: kriminālā province

Savukārt Liepājas satiksmes kontrolieri mierā neliek bezbiļetniekus, kuri ar 3. autobusu brauc uz Karostu. Iztraucētie zaķi, kuri savulaik sēdējuši cietumā, sakās zinām likumus un šādu piekasīšanos uzskata par nelikumīgu. Mierīga pasēdēšana pie televizora neiznāca diviem Kuldīgas brašuļiem, kuru kā TV galdiņu gribēja izmantot kādas kafejnīcas ēdienkarti. Toties kāds alkoholiskos dzērienus pārlietojies 17-gadīgs Ventspils jaunietis bija palicis tik nikns uz saviem vecākiem, ka sāka spārdīt ne tikai gružu kasti, bet arī Pārventas skolas fasādi.

Bijušais cietumnieks biļešu kontrolierei māca likumus

Liepājas satiksmes kontrolieriem nākas uzklausīt ari bijušo cietumnieku pamācības, kā pareizi jāsoda bezbiļetnieki. (Foto: liepajniekiem.lv)

3. maršruta autobusa pasažieri laikam ir kā īpaši nolēmēti ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā, jo viņi ir to pilsētas sabiedriskā transporta pasažieru lokā, kuri visvairāk noskaņoti pret biļešu pirkšanu. Braukšanas biļetes nemīl pirkt tie, kas ne tikai no galvaspilsētas centra dodas Bolderājas virzienā, bet arī tie, kuri no vēju pilsētas centra dodas uz Karostas puses. Zīmīgi, ka abi maršruti savieno pilsētas centrus ar kādreizējām militārajām pilsētiņām jeb “slēgtajām zonām”.

Un šajos maršrutos ir arī varen gudri braucēji, kuri likumus un kārtību pārzina labāk par biļešu kontrolieriem.

Kāds bezbiļetnieks Liepājas sabiedriskā transporta kontrolieres centies pamācīt: “Jums jāiet rūpnīcā strādāt, nevis taloniņi jāskaita. Esmu sēdējis cietumā, zinu likumus un savas tiesības. Ja man sods par braukšanu bez biļetes ir jau piemērots, tad ar nākamo autobusu tālāk varu braukt bez maksas. Nebāžat man “batonus” ausīs, sakot, ka man nav taisnība”. Šo un citus “jautros” atgadījumus no biļešu kontroles dienesta ikdienas apraksta laikraksts “Kurzemes Vārds”.

“Redziet, tāds ir mūsu darbs. Kāds lamājas necenzētiem vārdiem, kāds, lai izvairītos no soda, mēģina mūs grūstīt, bet vēl kāds iztēlojas sevi par juristu un sāk mūs mācīt, kaut arī viņš pats labi zina, ka taisnība viņam nav,” laikrakstam atzina kontroliere Aldona Mateviča.

Kāda kontroliere arī pamanījusi, ka kāds puisis pēc “zaķa soda” nomaksāšanas (ja sodu nomaksā uz vietas Liepājā jāšķiras no desmit eiro, bet, ja vēlāk – no 30 eiro) steidzies pāri ielai zaudējumu noskalot ar aliņu: “Pēc soda saņemšanas viņš pārgāja pāri ielai un pēc brītiņa iznāca no veikala ar alus pudeli rokās. Varbūt tādā veidā bija izlēmis dziedēt bēdas, bet kāpēc par to naudu nevarēja iegādāties biļeti?”

Ventspils jaunietis dzērumā saspārda Pārventas skolu

Kāda pārmēru iereibuša 17 gadus veca Ventspils brašuļa spēks ir apbrīnas vērts – viņš ne tikai saspārdīja gružu kasti, bet arī no vietas “izsita” Pārventas pamatskolas sienu. (Foto: Ventspils pašvaldības policija)

Ventspilī pēdējā laikā uzradušies varen nevaldāmi jaunieši, kurus savaldīt traucas vietējās pašvaldības policijas ekipāžas. Iepriekšējā kriminālās provinces apskatā Jauns.lv rakstīja par diviem – astoņus un vienpadsmit gadus veciem bērneļiem, kuri ārdīja basketbola metāla žoga pinumu, bet pēc nedēļas policistiem jau bija jātraucas savaldīt kāds 17 gadus nikns puisis, kurš spārdīja Pārventas pamatskolu.

Pašvaldības oficiālā hronika vēsta: “Ventspils valstspilsētas pašvaldības policija saņēma telefona zvanu par to, ka Tārgales ielā 61, Ventspilī, pie Pārventas pamatskolas jaunietis uzvedās huligāniski un spārda atkritumu urnu.

Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, Ventspils pašvaldības policijas inspektori aizturēja 17 gadīgu jaunieti, kurš atradās stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Apskatot notikuma vietu, konstatēta no vietas izrauta un bojāta atkritumu urna, kā arī bojāta siena (nolauzta sienas apdare). Jaunietis savas rīcības un dusmu motīvu izskaidroja ar to, ka sastrīdējies ar vecākiem.

Par notikušo tika informēta Valsts policija, kuras darbinieki ieradās notikuma vietā tālāko procesuālo darbību veikšanai”.

Ēdienkarti vēlas izmantot kā televizora galdiņu

Kādā vēlā pirmdienas vakarā diviem kuldīdzniekiem sakārojās paskatīties televizoru, bet bija viena nelaime – tālrādes aparāts jau atradās, bet nebija normāla televizora galdiņa. Tādēļ viņi devās naksnīgās pilsētas ielās TV galdiņa meklējumos. Kuldīgas novada pašvaldības policija informē:

“Tuvu pusnaktij Kuldīgas novada pašvaldības policijai izdevās novērst zādzību. Divi vīrieši Liepājas ielā vēlējās nozagt kafejnīcas ēdienkartes tāfelīti, taču pašvaldības policijas darbinieks videonovērošanas kamerās pamanīja aizdomīgos kungus, nodeva informāciju patruļas vienībai, kas vainīgos nekavējoties aizturēja.

Garnadži pašvaldības policijas inspektoriem paskaidroja, ka vēlējās jaunu televizora galdiņu. Lai gan zagļiem meklējumi pēc jaunā televizora galdiņa neizdevās, tomēr Valsts policija ir uzsākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu lietas apstākļus”.

Skandalozie Kristus kalpi Kurzemē

Kuldīgas svētās Trīsvienības baznīca nesen piedzīvoja kāda pļēgura „uzbrukumu”: viņš iegāja dievnamā un aizmiga. Baznīcēniem palīgā nācās saukt likumsargus, lai viņi palīdzētu dusošo „dievlūdzēju” iznest no sakrālās celtnes. (Foto: visitkuldiga.lv)

Aizvadītajā nedēļā ar visnotaļ skaļām darbībām izcēlās Kurzemes puses kristieši, kuri no sava pulka gan ar policijas, gan ar politiķu palīdzību centās izraidīt nekristīgos tautiešus.

* Tā Kuldīgas laikrakstā “Kurzemnieks” vietējās pašvaldības policijas vecākais inspektors Dzintars Pakalns informē: “Dienā zvana no katoļu baznīcas, jo tajā iegājis vīrietis stiprā reibumā un nolicies gulēt”. Policisti tad nu traucās uz baznīcu, lai pamodinātu “Dieva snaudā” aizmigušo, viņu aiztransportētu uz laicīgo mitekli un viņam pasniegtu administratīvā pārkāpuma protokolu. Policijas inspektors stāsta, ka šāds izsaukums uz Dieva templi līdz šim nav bijis piedzīvots.

* Savukārt Liepājas garīdznieki pilsētā sacēluši īstu politisko skandālu, vēsta liepajniekiem.lv. Liepājas domē jaunā sastāvā apstiprināta Reliģisko lietu komisija, par kuras priekšsēdētāju ievēlēts pilsētas svētās Annas baznīcas mācītājs, kuru daļa pilsētnieku uzskata par “galma mācītāju”, jo tieši viņa vadīto luterāņu draudzi apmeklē virkne pilsētas augstāko amatpersonu, ieskaitot bijušo vēju pilsētas mēru Jāni Vilnīti. Protams, tas nav nekas slikts, ka deputāti ir arī kristieši, bet pilsētniekos neizpratni raisa apstāklis, ka Liepājā “reliģija” ir sinonīms vārdam “kristietība”, jo Reliģisko lietu komisijā ir tikai un vienīgi kristīgo konfesiju pārstāvji. Domniece Dace Bloķe iebilda pret šādu nedemokrātisku komisijas sastāvu: “Latvijā un Liepājā bez kristīgajām reliģijām ir pārstāvētas arī citas. Tas, ka paši mācītāji vienojas, – tā var dibināt biedrību, bet komisijā jābūt pārstāvētiem visiem liepājniekiem”.

Bez tradicionālajām kristiešu draudzēm Liepājā darbojas virkne citu ticīgo kopienu: jogas draudze, krišnaīti, mesiāniskie ebreji, mormoņi, jehovieši, kuri nu it kā izstumti no “reliģijas lietām”, jo vairumā gadījumā šajā komitejā esošie garīdznieku, tostarp Liepājas luterāņu un katoļu bīskapi, tās uzskata par maldu mācībām, kuru piekritēji apmaldījušies trijās priedēs.

Notverti Ozolnieku spridzinātāji

Pāris nedēļas Ozolniekos vietējā nepilngadīgo kompānija vēlās vakara stundās tiranizēja savus kaimiņus, apkārtnē spridzinot pašgatavotus spridzekļus, kas bija sameistaroti no sadzīves ķīmijas veikalos nepirktajiem šķīdumiem. (Foto: Ozolnieki.lv)

Kopš augusta beigām Jelgavas novada Ozolniekos vietējos traumēja bariņš jauniešu, kuri vakaros Ozolnieku Mežaparkā un citviet apkārtnē ne tikai skaļi trokšņoja, bet arī kaut ko spridzināja, iespējams, paštaisītus spridzekļus. Līdz ar to pašvaldības policija savu patruļu laikā centās notvert spridzinātājus.

Pēc apmēram divu nedēļu meklēšanas un spridzekļu atlieku uziešanas, likumsargiem izdevās jauniešus „paņemt pie dziesmas”. Jelgavas novada pašvaldība informē:

„Uzsākot aktīvu jauniešu kompāniju uzraudzību, tika pamanīti jaunieši, kuri pulcējās pie kādas mājas kāpņu telpas. Ņemot vērā jauniešu izturēšanos, tika veikta pārbaude, konstatējot, ka pie jauniešiem atrodas sadzīves ķīmijas šķidrums un citas spridzekļu izgatavošanai paredzētas lietas. Uzsākot pārrunu procesu, jaunieši atzinās, ka plānoja veikt spridzekļu gatavošanu un kārtējo spridzināšanu.

Konkrētajā gadījumā ar nepilngadīgo bērnu vecākiem tiks veiktas pārrunas un lemts jautājums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu. Aicinām vecākus runāt ar saviem bērniem, skaidrot iespējamās sekas šādās situācijās un motivēt pavadīt brīvo laiku kvalitatīvā veidā.

Šādas darbības ir klasificējamas kā sīkais huligānisms un par to paredzēta saukšana pie atbildības. Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. pants nosaka, ka par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms), piemēro naudas sodu no 60 eiro līdz 500 eiro.

Savukārt vecākiem jāņem vērā, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 85. pants nosaka, ka par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem, personai, kuras aprūpē bērns ir nodots ar bāriņtiesas lēmumu, vai personai, kura nodrošina bērna īslaicīgu aprūpi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro”.