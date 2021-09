Gatavojas 26.Starptautiskajam Baltijas baleta festivālam

"Kad pagājušajā gadā festivāls tik pārtraukts, visi bijām lielā neziņā. Taču mākslinieki un mēs, festivāla organizatori, apsolījām sev un skatītājiem noteikti rast iespēju parādīt šīs brīnišķīgās izrādes. Es ļoti ceru, ka apstākļi būs labvēlīgi un oktobra sākums paies 26.Starptautiskā Baltijas baleta festivāla zīmē. Mēs visi esam tik ļoti noilgojušies pēc tās īpašās sajūtas, ko sniedz balets un dejas māksla," norāda 26.Starptautiskā Baltijas baleta festivāla direktore Lita Beiris.

26.Starptautiskā Baltijas baleta festivāla programma, paliekot uzticīga savam moto - "No klasikas līdz avangardam", piedāvās pārsteidzošas izrādes, kas atspoguļos mūsdienu dejas mākslas tendences.

Skatītāji varēs baudīt oriģinālu programmu ar pasaules vadošo dejas trupu un zvaigžņu piedalīšanos no ASV, Francijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas. Tradicionāli notiks arī deju miestarklases, īpašs kino seanss un Igaunijas baleta foto mākslinieku izstāde.

Pasaulslavenā Laikmetīgā baleta kompānija "Complexions" (ASV) ar izrādi/ šovu "Star dust", kas ir veltījums britu rokmūziķim Deividam Boviijam, ar panākumiem jau apceļojusi daudzas pasaules valstis. Tagad tā tiks izrādīta arī Rīgā un Rēzeknē. Kā norāda organizatori, tas ir patiesi elpu aizraujošs mūzikas un neordināras personības talanta sakausējums dejas valodā.

Savukārt Igaunijas, Lietuvas un Latvijas baleta meistari piedāvās klasikas meistardarbus un oriģinālhoreogrāfijas priekšnesumus. Tāpat uzstāsies arī Somijas Nacionālā baleta mākslinieki. Franču modernā baleta apvienība "Cie de fakto" un lietuviešu apvienība "Seiko Dance Company" uzstāsies Rīgā un Preiļos.

Tikmēr ieskatīties, kas notiek baleta dzīves aizkulisēs Covid-19 laikā, ļaus Igaunijas baleta foto mākslinieku darbu izstāde VEF Kultūras pilī. Tāpat festivāla laikā notiks kino seanss, kurā izrādīs "Draw a Line - Richard Siegal and the Ballet of Difference", ko varēs noskatīties kinoteātrī "Splendid Palace".