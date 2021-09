RIGA IFF izsludina pilnmetrāžas filmu konkursa programmu un žūrijas sastāvu

“Pirmatnējas mitoloģiskas būtnes, kapitālisti-vampīri, laiku pārvaldošas burves, saindēti āboli, radioaktīvu plēkšņu sniegs un jukuši politiskie diktatori.Viss pār mēru, viss it kā pārāk un pārlieku prom no ikdienišķā, izšķērdīgi peldoties simbolos un arhetipos. Bet varbūt ekstravagance, jēgslāņu dāsnais kārtojums un nolobījušos tapešu pelējuma smārds mums vien kārtējo reizi atgādina par to, ka kino ir pa spēkam viss – arī skatītāja bezatrunu iegremdēšana maģiskajā reālismā, slāvu brīnumpasakas absurdā vai folkhorora zilgmē. Iegremdēšanas, līdz sāk trūkt elpas, un skābekļa vietā mūs piepilda īsta, tīra kinematogrāfiska bauda,” šādi RIGA IFF Pilnmetrāžas filmu konkursam atlasītās filmas raksturo RIGA IFF radošā direktore Sonora Broka.

Šī gada RIGA IFF Pilnmetrāžas filmu konkursa dalībnieki:

“Jērs” (2021), režisors Valdimārs Jouhansons (Islande, Zviedrija, Polija)

“Spogulī” (2020), režisore Laila Pakalniņa (Latvija, Lietuva)

“Gads pirms kara” (2021), režisors Dāvis Sīmanis (Latvija, Lietuva, Čehija)

“Dabiskā gaismā” (2021), režisors Danešs Naģs (Ungārija, Latvija, Francija, Vācija)

“Zvejnieka meita” (2020), režisore Juldusa Bahtiozina (Krievija)

“Nekad vairs nesnigs” (2020), režisori Malgožata Šumovska, Mihals Englerts (Polija, Vācija)

“Asinssūcēji – marksistiska vampīrkomēdija” (2021), režisors Juliāns Radlmaiers (Vācija)

“Skrējēja” (2021), režisors Andrjus Blažēvičs (Lietuva, Čehija)

“Ziemeļu vējš” (2021), režisore Renāta Ļitvinova (Krievija)

Izvēlētās filmas vērtēs pieredzējusi žūrija: kino teorētiķis un vēsturnieks Viktors Freibergs, Somijas Filmu fonda starptautiskās atpazīstamības koordinatore Jenni Domingo, baltkrievu kino kurators un kritiķis Igors Sukmanovs, Sandensas kinofestivāla filmu atlases departamenta menedžere un pilnmetrāžas filmu kuratore Ana Souza, kā arī zviedru kinorežisore Anna Eborna.

Konkursa uzvarētājs saņems RIGA IFF galveno balvu – bronzas gaiļa statueti, kas tapusi sadarbībā ar mākslinieku Ervinu Broku. Tā sastāv no astoņām daļām, kuras balvu saņēmušais režisors var piešķirt filmēšanas grupas pārstāvjiem. Pilnmetrāžas filmu konkursa uzvarētājs, pateicoties apdrošināšanas kompānijai BALTA, saņems arī naudas balvu 3000 eiro apmērā.