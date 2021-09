Vakar “Neatkarīgā Rīta Avīze” ziņoja, ka līdz pagājušajai nedēļai 117 jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem pret Covid-19 ir vakcinēti ar “Janssen” un 26 gadījumos vakcinēšana veikta ar “Vaxzevria” (“Astra Zeneca”).

Abas šīs vakcīnas pagaidām nav atļauts izmantot bērnu un jauniešu vakcinācijā pret Covid-19.

Tāpat līdz 29. jūlijam 136 “Spikevax” (“Moderna”) potes saņēmuši jaunieši vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem, lai gan šo vakcīnu jauniešiem atļāva sākt potēt, tikai sākot ar 30.jūliju.

Uz šo mediju publiskoto informāciju ātri reaģēja arī bijušais Latvijas valdības vadītājs Vilis Krištopans, kurš šobrīd atgriezies politikā kopā ar Aināru Šleseru un viņa jaunāko partiju - “Latvija pirmajā vietā”.

Retorikā kas šāda veida politisko partiju biedriem sociālajos tīklos ir kļuvusi par normu, Krištopans ir ievietojis “Facebook” fotokolāžu, kurā cita starpā redzami Imunizācijas valsts padomes locekļi un apakšā rakstīts: “Viņi zināja par neatbilstošu vakcīnu ievadīšanu nepilngadīgajiem! Un viņi par to klusēja!”

Viļa Krištopana publikācija "Facebook". (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Komentāros apspriež fizisku izrēķināšanos

Pats Krištopans virs kolāžas ierakstījis jautājumu: “Tā tiešām ir taisnība?”, komentāros uzkurinot vakcīnu pretinieku un Covid-19 sazvērestību teoriju sludinātāju dusmu un draudu uzplūdus.

Pats Krištopans savas publikācijas komentāru sadaļā diskusijās neiesaistās, taču citi tur tikmēr diskutē, kurš būtu efektīvākais veids attēloto personu fiziskai iznīcināšanai, un pieprasa, lai ripo galvas:

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",

Nepiemēroto vakcīnu lietošana – pakalpojuma sniedzēju kļūda

Krištopana ieraksts “Facebook” pārpublicēts vairāk nekā 400 reizes, taču, saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, kolāžā paustie apgalvojumi neatbilst patiesībai.

Būtiski, ka Imunizācijas valsts padome realitātē jau sākotnēji iestājusies pret nepilngadīgo vakcinēšanu ar minētajām vakcīnām, jo tās pašlaik vēl nav apstiprinātas jauniešu vakcinācijai.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļas Komunikācijas konsultante Inga Vasiļjeva "Neatkarīgajai" atzina, ka šādas problēmas vakcinācijas sākumposmā tik tiešām konstatētas.

33 Foto Protests pret obligāto vakcināciju Doma laukumā 25. augustā +29 Skatīties vairāk

“Pirms uzsākt vakcināciju pusaudžiem visiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem tika izsūtīta detalizēta informācija par pusaudžu vakcināciju, kā arī notika vairāki informatīvi vebināri gan ģimenes ārstiem, gan pakalpojuma sniedzējiem par pusaudžu vakcināciju, skaidroja Vasiļjeva.

Katra vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja rīcībā ir vakcinācijas rokasgrāmata, kurā ir izskaidrots viss vakcinācijas sniegšanas process.

Vasiļjeva apstiprināja, ka pakalpojumu sniedzēji aicināti sazināties ar vecākiem, lai vērotu pusaudžu veselības stāvokli un ziņotu ģimenes ārstiem, ja nepieciešams.

Notikušas arī pārrunas ar vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem par precīzu vakcinācijas rokasgrāmatā rakstīto vadlīniju ievērošanu, kā arī ieviesta pusaudžu marķēšana, lai novērstu minēto problemātiku.

Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras sniegto informāciju, ir saņemta tikai viena sūdzība par blaknēm pēc “Janssen” vakcīnas saņemšanas 17 gadu vecam pusaudzim, norādījusi Vasiļjeva.

Latvijā 16 gadu vecus jauniešus atļāva sākt vakcinēt pret Covid-19 tikai no 17. maija un ar “Pfizer/BioNTech” vakcīnu “Comirnaty”. No 2. jūnija tika dota atļauja potēt ar šo vakcīnu arī 12 līdz 15 gadu vecus pusaudžus. Savukārt no 30. jūlija tika dota zaļā gaisma “Moderna” vakcīnai “Spikevax” 12 līdz 17 gadu vecu pusaudžu vakcinācijai.

Saistītās ziņas Latvijā daļa pusaudžu potēti ar vakcīnām, kuras viņi nedrīkstēja saņemt, ziņo portāls Vili Krištopanu uzdod par vakcīnu ekspertu: skaidrojam, kāpēc ekspremjera viedoklim trūkst patiesības Šlesers gaidāmajā “buldozeru protestā” solidarizējas ar noslēpumainu kustību Vācijā

Vienlaikus publiski pieejamā informācija liecina, ka līdz pagājušajai nedēļai Latvijā piecas potes ir saņēmuši 11 gadu veci jaunieši, savukārt līdz 16. maijam, kad vispār nedrīkstēja pret Covid-19 vakcinēt jauniešus, kas ir jaunāki par 18 gadiem, jaunieši jau bija paspējuši saņemt 31 poti.

Vasiļjeva skaidrojusi, ka 11 gadu veco jauniešu vakcinēšana pret Covid-19 notiek ļoti retos gadījumos, un to ir veikusi Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, tikai pēc ārstu konsilija lēmuma.

Arī pusaudžu vakcinācija pavasarī pirms 17. maija ir skaidrojama ar īpašiem gadījumiem.

Augusta beigās bija vakcinēti 43% vecuma grupā no 16 un 17 gadiem, kā arī 26% vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem, liecina Nacionāla veselības dienesta augusta beigās publiskotie dati.