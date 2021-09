Bez uzraudzības atstātas sveces dēļ ugunsgrēkā Jūrmalā cietuši divi cilvēki

VUGD izsaukumu uz notikuma vietu saņēma plkst. 23.21, jo Jūrmalā kādā divstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka ēkas otrajā stāvā istabā gruzdēja gulta, matracis un grāmatu plaukts piecu kvadrātmetru platībā.

Mājokļa saimnieks liesmas bija apdzēsis un ēkā bija spēcīgs piedūmojums. Trīs ēkas iemītnieki bija evakuējušies pirms VUGD ierašanās. Mājoklī bija nostrādājis dūmu detektors. Ugunsgrēka iespējamais iemesls saistīts ar neuzmanīgu sveču dedzināšanu.

Vītola atgādināja, ka dedzinot sveces, ir ievēro īpaša piesardzību, jo tā rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr jāpārliecinās, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, audumiem, mēbelēm, aizkariem.

Vakar glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Mangaļsalas ielā Rīgā, kur vieglā automašīna bija nobraukusi no brauktuves un iestrēgusi uz betona konstrukcijām - ugunsdzēsēji glābēji pārvietoja automašīnu atpakaļ uz ceļa braucamās daļas. Savukārt Mārupes novada Salas pagastā, kur bija notikusi mikroautobusa un vieglās automašīnas sadursme, ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja glābjamo no automašīnas un nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzeklim, kā arī sakārtoja ceļa braucamo daļu notikuma vietā.

Tāpat aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega traktors, vieglā automašīna, atkritumi, divos gadījumos - piededzis ēdiens, kāpņu telpas durvis, graudi pārvietojamā kaltē, transformators, dārza māja, sodrēji dzīvojamās mājas dūmvadā, bet divi izsaukumi bija saistīti ar nepareizu apkures sistēmu ekspluatāciju - mājokļos bija izveidojies piedūmojums.

Vītola atgādināja, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu, pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma, proti, līdz 1. novembrim.

Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam. Cita starpā reizi piecos gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt speciālists.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 40 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.