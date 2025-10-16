Daienas Kītones spilgtākie dzīves mirkļi (1946-2025)
Tuvinieki atklājuši leģendārās aktrises Daienas Kītones nāves cēloni
"Oskarotās" aktrises Daienas Kītones tuvinieki pauduši pateicību visiem aktrises faniem par "mīlestību un sirsnīgajiem atbalsta vēstījumiem", kā arī atklājuši leģendārās Holivudas zvaigznes nāves cēloni.
"Kītonu ģimene ir ļoti pateicīga par skaistajiem mīlestības un atbalsta vēstījumiem, ko viņi pēdējo dienu laikā ir saņēmuši no mīļotās Daienas atbalstītājiem. Daiena devās mūžībā 11. oktobrī no pneimonijas," teikts ģimenes paziņojumā.
"Daiena mīlēja savus dzīvniekus un nelokāmi atbalstīja bezpajumtnieku kopienu, tādēļ ļoti novērtēsim jebkādus ziedojumus viņas piemiņai, kas tiks veikti bezpajumtnieku vai dzīvnieku patversmēm."
Jau ziņots, ka Daiena devās mūžībā ļoti negaidīti. Tuvs Kītones draugs norāda, ka aktrises veselība pēdējā laikā strauji pasliktinājās: “Viņas stāvoklis pēkšņi pasliktinājās, un tas bija sirdi plosoši visiem, kas viņu mīlēja. Tas notika tik negaidīti — it īpaši tādēļ, ka notika ar cilvēku, kuram ir milzīgs dzīves spars."
“Savās pēdējās dzīves nedēļās viņa bija kopā tikai ar saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem, kas par notikušo skaļi nerunāja. Pat daudzi ilggadējie Daienas draugi līdz galam nezināja, kas notiek,” viņš piebilda.
Aktrise dzimusi 1946. gadā Losandželosā. Viņa bija vecākā no četriem bērniem. Viņas tēvs bija būvinženieris, bet māte bija mājsaimniece. Kītone jau agrā bērnībā atveidoja lomas skolēnu lugās, un pēc vidusskolas 1964. gadā uzsāka drāmas studijas, tomēr drīz pēc tam tās pārtrauca un pārcēlās uz Ņujorku, lai īstenotu savu sapni - kļūt par aktrisi.
1968. gadā viņa piedalījās Brodvejas izrādē "Hair" kā dubliere. Bet viņas "lielais izrāviens" nāca 1970. gadā, kad režisors Frānsiss Fords Kopola viņu izraudzījās lomai filmā "Krusttēvs". Filma guva milzīgus panākumus, un Daiena tika nominēta "Oskaram". Toreiz kinoakadēmijas balva viņai gāja secen, bet dažus gadus vēlāk, 1977. gadā viņa ieguva "Oskaru" kā labākā aktrise filmā "Enija Hola". Šī filma nostiprināja Kītones vietu Holivudas elitē un padarīja Daienu par stila ikonu.
Pēc Oskara saņemšanas Daiena Kītne apliecināja sevi kā izcila aktrise tādās filmās kā "Looking for Mr. Goodbar" (1977), "Reds" (1981), par kuru viņa tika vēlreiz nominēta "Oskaram", kā arī "Baby Boom" (1987) un "Something's Gotta Give" (2003). Paralēli aktiermākslai Kītone arī režisēja vairākus projektus, tostarp dokumentālo filmu "Heaven" un komēdiju "Hanging Up".
Daiena bija pazīstama ar savu ekscentrisko stilu, humora izjūtu un dziļi personīgo pieeju sevis atveidotajām lomām. Lai gan viņa nekad neapprecējās, Kītone dzīves laikā adoptēja divus bērnus – meitu un dēlu –, un viņa bieži dalījās savā pieredzē par mātes lomu, uzsverot, ka tas bijis viens no svarīgākajiem lēmumiem viņas dzīvē.