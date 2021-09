Šlesers gaidāmajā “buldozeru protestā” solidarizējas ar noslēpumainu kustību Vācijā

Viena no "Kaseles brīvo cilvēku" publiskajām sejām - vācu rakstnieks un žurnālists Anselms Lenzs. Sākoties Covid-19 pandēmijai Lenzs kļuva par vienu no zināmākajiem Covid-19 ierobežojumu kritiķiem, dēvējot Vācijā ieviestos epidemioloģiskos ierobežojumus par "lielāko uzbrukumu cilvēktiesībām kopš 1945. gada". (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)