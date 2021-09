Festivālā rokmūzika mijās ar dažādu citu aktivitāšu klāstu. Uz skatuves kāpa grupas "Sanctimony", "Sever", "Bloody Heels", "Mindesign", "Fools on Parade" un "Tribes of the city".

Tiem, kuriem nebija iespēja klātienē baudīt festivālu, "nemiers.lv" nodrošināja iespēju pasākumu klausīties tiešraidē.