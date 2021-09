Latvijas Radio 2 skanēs jauns raidījums "Cita lieta", kas aicinās mainīt un dāvināt

Raidījumu vadīs Edgars Žunis, kurš iepriekš vadīja klausītāju iemīļoto raidījumu „LR2 Tirgus”, kas pārtrauca skanēt ēterā līdz ar sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus. „Cita lieta” skanēs sestdienās no plkst.11.00 līdz 12.00.



Līdz ar raidījumu „Cita lieta”, Latvijas Radio 2 rosina sabiedrību mainīt patēriņa domāšanu, aicinot efektīvi un saimnieciski izmantot mājsaimniecībā noderīgas lietas – tā vietā, lai veicinātu arvien jaunu preču iegādi, kas atstāj ietekmi uz klimatu, vidi un dabas resursiem, un glabātu mājā mantas, kas ģimenei nav nepieciešamas, piedāvāt līdzcilvēkiem tās mainīt vai dāvināt.



Informāciju varēs nodot, zvanot raidījuma tiešā ētera laikā, sūtot īsziņu vai, rakstot mājaslapā latvijasradio.lv.



„Klausītāju iemīļotajā raidījumā „LR2 Tirgus” vairāk kā desmit gadu garumā izskanēja daudz interesantu piedāvājumu. Šobrīd esam nolēmuši sākt „Citu lietu”, kas pēc būtības būs līdzīgs raidījums priekšgājējam, taču bez komerciāla piesitiena. Domāju, ka tas varētu izvērsties vēl interesantāks – gan tiem, kuri vēlēsies piedalīties, gan tiem, kuri klausīsies,” teica Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš.„Manuprāt, mūsdienu tendencei jābūt vēlmei mainīties un dāvināt, tā mēs varam viens otram izdarīt ko labu. Ceru, ka šis raidījums būs arī ierastā lauzējs – ne vienmēr visu vajag tikai pirkt un pārdot, bet var rīkoties arī citādāk, daudz atbildīgāk pret dabu. Lai skan!”



„LR2 Tirgus” beidza savu skanējumu no šā gada 1. janvāra. Tas dažādos raidlaikos bija skanējis kopš 2009. gada.



Ilgtspējīga attīstība paredz īpašas rūpes par vidi, ekonomiku un sociālo jomu tā, lai saimniekošana neradītu draudus nākamajām paaudzēm. Šādai attīstībai jānotiek saudzīgi rīkojoties ar planētas resursiem un rūpējoties, lai uz Zemes tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība.

