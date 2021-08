"Seksa tēmas izlasiet mājās paši!" Skolotāja sarkst un bālē, kad stāsta skolēniem par seksu

"Papardes zieds" sabiedrības veselības speciāliste Rita Kubuliņa intervijā portālam Jauns.lv vispirms atgādina, ka seksuālo izglītību pamatā nodrošina ģimene un vecāki, bet pusaudžu vecumā arī skolai un apkārtējai sabiedrībai mazliet jāpieslēdzas, lai panāktu, ka jaunieši iegūst zināšanas par savu ķermeni, veselību, drošām attiecībām, veidotos jauni veseli pieaugušie un veselīgas ģimenes.

Ik gadu vairāk nekā 100 nepilngadīgu mammu

Statistika liecina, ka Latvijā joprojām ik gadu piedzimst aptuveni 150 bērnu, kuru mammas ir nepilngadīgas. "Lai arī viņu kopskaits samazinās, piemēram, 2018.gadā bija 124 bērni, kas piedzima nepilngadīgām mātēm, tomēr tas ir 124 reizes vairāk, nekā vajadzētu," viņa raksturo situāciju.

Turklāt 2018.gadā nepilngadīgām meitenēm veikti 53 aborti. "Kopskaits, protams, samazinās, bet katru no šiem gadījumiem var novērst, lai neiestājas neplānota grūtniecība."

Bieži vien neplānota grūtniecība iestājas, jo jaunieši vispār neizsargājas, izmanto nedrošas kontracepcijas metodes, piemēram, pārtraukto dzimumaktu jeb "ārā izvilkšanu", vai nepareizi izmanto kontracepcijas metodes.

Neapzinās, kādas var būt sekas

Dažkārt pusaudži un jaunieši pat neapzinās, ka tam, ko viņi zem segas tūlīt darīs, sekas var būt grūtniecība un seksuāli transmisīvās infekcijas. Latvijā joprojām jauniešu vecuma grupā (no 15 līdz 29 gadiem) saslimstība ar seksuāli transmisīvām infekcijām ir augstāka nekā kopumā sabiedrībā.

"Citiem vārdiem sakot, tieši jaunieši ir tie, kas biežāk slimo ar seksuāli transmisīvām infekcijām. Principā no tā izsargāties ir vienkārši: nenodarboties ar seksu vai lietot prezervatīvu katra dzimumakta reizi. No vienas puses, jaunieši to zina un saprot, bet tajā brīdī, kad viņi nonāk līdz reālām attiecībām, to kaut kā piemirst."

Izglītošana ir nepietiekama

"Seksuālās izglītības nolūks ir panākt to, lai jaunieši zina un pazīst savu ķermeni, spēj veidot drošas savstarpējas attiecības un uzņemties atbildību. Nav tā, ka Latvijā nav nekādas izglītošanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, taču tā nav pietiekamā līmenī. Arī skolām ir dažādi šķēršļi, ierobežojumi vai citi faktori, kāpēc tas netiek nodrošināts pietiekamā līmenī. Dažās skolās tas ir pietiekami, bet citur tas nav vispār," Kubuliņa atzīst.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Slimību profilakses un kontroles centrs 2017.gadā bija sagatavojis programmu 5.-7. un 8.-12.klašu skolēniem, lai viņi uzzinātu būtiskāko par šo tēmu. Tā kā iepriekš ESF veselības veicināšanas projektā jauniešiem īstenotā programma bija veiksmīga, Veselības ministrija nolēma izmantot šo programmu plašāk, apmācot arī citus speciālistus šīs programmas lietošanā.

Izglītos pašvaldību pārstāvjus

Iecerēts izglītot pašvaldību pārstāvjus, lai viņi varētu pēc tam doties pie skolēniem un stāstīt viņiem par būtiskākajiem jautājumiem saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī apmācīt citus pašvaldības pārstāvjus. Pašvaldību pārstāvjiem plānots sniegt konkrētu aktivitāšu kopumu, ar kuru speciālisti varēs doties pie jauniešiem un ar neformālās izglītības metodēm izstāstīt pamata lietas par seksuālo un reproduktīvo veselību.

Tas nozīmē, ka jaunieši par šo tēmu dzirdētu vairāk un vecumam atbilstošāk. Dažkārt ir iespaids, ka jaunieši par seksu visu zina un daudz informācijas ir internetā, un ko jaunu mēs, pieaugušie, varam viņiem pastāstīt? Tā gluži nav, tāpēc ar šīs programmas starpniecību jaunieši saņemtu mērķtiecīgāku informāciju.

Lietas, kas katram jāzina

Programma sagatavota, ņemot vērā zinātnē balstītu medicīnu, pētījumus, starptautisko pieredzi, kā jānodrošina seksuālā izglītība un kas tieši jāapgūst. Ir noteiktas piecas lietas, kas katrā vecuma grupā būtu jāzina par savu ķermeni un veselību.

Pamata lietas par seksuālo un reproduktīvo veselību būtu jāzina katram bērnam - līdzīgi kā ikviens bērns zina par apstāšanos pie sarkanās gaismas un piesprādzēšanos automašīnā.

Kubuliņa norāda, ka, iespējams, pirms aptuveni desmit gadiem pilsētas bērni par seksu zināja vairāk nekā lauku bērni, bet tagad, kad ikvienam ir pieejams internets, bērni ir līdzīgi izglītoti gan laukos, gan pilsētās. Drīzāk bērnu izglītības līmenis atšķiras no tā, ko par to stāsta viņu ģimenēs un skolās.

Daļa skolotāju joprojām kaunas runāt par seksuālo veselību

"Diemžēl joprojām daudz jauniešu stāsta, ka nezina elementāras lietas par sava ķermeņa fizioloģiju vai anatomiju, jo skolotāja vienkārši pateikusi: "Izlasiet to un to lapaspusi," vai pāršķīrusi stundas laikā pāri, un padziļināti nav apskatītas šīs tēmas."

Protams, ir arī izglītības iestādes, kur ir labi šo tēmu skolotāji. Pedagogi ir ne tikai pietiekami drosmīgi par šīm tēmām runāt, bet viņiem ir arī plašas zināšanas un prasmes, kā par to runāt. "Nav viegli runāt visas klases priekšā ar ķiķinošiem pusaudžiem par šādām tēmām."

Vienlaikus biedrības pārstāvji pieredzējuši: ja lektors ietur pozīciju, ka ir pilnīgi normāli par šo tēmu runāt un tā galu galā skar katra klātesošā ķermeni un veselību, tad arī jaunieši to tā uztver. "Savukārt, ja skolotājs pats mazliet sarkst un bālē, tad, protams, arī jaunieši mazliet nolasa šo nostāju un saprot, ka var pasmieties par to."

Jauniešu izglītības līmenis atšķiras arī atkarībā no viņu interesēm un draugu loka - cik daudz un kādu informāciju viņi redz, dzird un pārrunā. Ir svarīgi, kāda ir katra jaunieša informatīvā telpa un vai tajā vispār trāpa tēmas par seksuālo un reproduktīvo veselību.

Seksa apkārt ir tik daudz

Bieži vien pieaugušajiem šķiet, ka par seksu apkārt runā un to rāda ļoti daudz. Tas ir filmās, seriālos, mūzikā. Bet jaunieši dažreiz neizprot, kā tā lieta, kas tur tiek darīta, ir saistīta ar konkrētā jaunieša dzīvi, viņa pubertāti, ķermeņa izmaiņām, mēnešreižu sākšanos meitenēm un slapjajiem sapņiem puišiem. Jauniešiem būtu jāsāk saprast, ka viņi vairs nav gluži bērni, bet viņu ķermeņi jau ir nobrieduši, lai sāktu radīt pēcnācējus.

"Pat, ja es mentāli tam neesmu nobriedis, tad mans ķermenis tam jau ir gatavs. Ja mēs meņģēsimies zem segas un tur kaut kas notiks, tam var būt reālas sekas, tai skaitā grūtniecība. Pusaudžu vecumā, es domāju, visbiežāk tā ir neplānota grūtniecība."

Pēc tam vieglāk veidot ģimeni

Jauniešiem būtu svarīgi iegūt adekvātu izglītību par seksuālām tēmām, lai viņi apzinātos, ka kontracepcija iet roku rokā ar ģimenes plānošanu. Jaunajiem cilvēkiem būtu jāapzinās, ka viņi to var ietekmēt un paši plānot, vai, kad un ar ko būs ģimene.

Piemēram, jaunietim būtu jāsaprot, ka seksuāli transmisīvās infekcijas var atstāt ļoti lielu un negatīvu iespaidu uz auglību. Ja jaunietis zina, kā sevi pasargāt no seksuāli transmisīvām slimībām, pieaugušā vecumā viņa ķermenis būs vesels un ir lielāka iespēja, ka viņš varēs sekmīgi veidot ģimeni.

Apmācības pašvaldību pārstāvjiem

Visos Latvijas reģionos šogad organizētas sešas apmācību grupas, kurās piedalīsies vairāk nekā 100 pašvaldību deleģēti speciālisti – pedagogi, jaunatnes darbinieki, sabiedrības veselības speciālisti, sociālie pedagogi, psihologi, medicīnas māsas, vecmātes u.c. Divu dienu apmācības pašvaldību pārstāvjiem būs bezmaksas. Apmācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.

