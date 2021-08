Ar Deividu Boviju atgriežas 26.Starptautiskais Baltijas baleta festivāls!

No 1. līdz 12. oktobrim oriģināla programma, ar moto - no klasikas līdz avangardam, tiks izrādīta Rīgā, Rēzeknē un Preiļos. Pasaulē atzītas dejas trupas un baleta zvaigznes no ASV, Francijas, Somijas un Baltijas valstīm piedāvā gan spožas klasikā baleta izrādes, gan moderno baletu ar drosmīgiem žanru eksperimentiem. Būs arī solītā intriga - ASV laikmetīgā baleta COMPLEXIONS unikālā izrāde/šovs STAR DUST – veltījums Deividam Bovijam. Jau tradicionāli īpašs kino seanss un pārsteidzoša Igaunijas baleta mākslinieku foto izstāde.

STAR DUST Deivida Bovija personības garu, kopā ar 15 trupas māksliniekiem, ir pratis pārliecinoši iemiesot dejā, izpelnoties neviltotu skatītāju sajūsmu un profesionāļu atzinību. (Foto: Publicitātes)

“Esmu patiesi priecīga, ka oktobra sākums paies 26.Starptautiskā Baltijas baleta festivāla zīmē. Jo mēs visi esam tik ļoti noilgojušies pēc tās neatkārtojamās sajūtas, ko sniedz balets un dejas māksla!” saka Lita Beiris, “ Mums ir vienreizēja iespēja vienkop redzēt gan klasiskā, gan modernā baleta zvaigznes laikā, kad iespējas pašiem ceļot ir limitētas. Izmantosim šo iespēju!”



Bet kā šajā kompānijā ir nonākusi rokmūzikas leģenda Deivid Bovijs un viņa nemirstīgie hiti? Laikmetīgā baleta kompānijas COMPLEXIONS (ASV) dibinātājs un horeogrāfs Dvaits Rodens (Dwight Rhoden) izrādē/ šovā STAR DUST Deivida Bovija personības garu, kopā ar 15 trupas māksliniekiem, ir pratis pārliecinoši iemiesot dejā, izpelnoties neviltotu skatītāju sajūsmu un profesionāļu atzinību. Horeogrāfs saka, ka katrā no mums ir kaut kas mazliet no Deivida Bovija, un tā ir mūsu personības unikalitāte. Izrāde STAR DUST ar panākumiem ir apceļojusi daudzas pasaules valstis, nu tiks izrādīta arī Latvijā – Rīgā un Rēzeknē. Bet kas notiek, kad uz vienas skatuves satiekas brīvdomīgie franču modernā baleta talanti Cie De Fakto un lietuviešu Seiko dance company? Patiesi Intriģējošie dueti izrādēs Rīgā un Preiļos. Tie ir neparasti stāsti un kaislības dejas valodā, kas paplašina priekštatu par mūsdienu baleta iespējām uzrunāt skatītāju.



“Veidojot 26. SBBF programmu, man pašai negaidīts atklājums bija Somijas balets, ar savu Skandināvu akcentu un radošajiem meklējumiem. Tikpat nenogurstoši savu rokrakstu un augsto meistarības līmeni baletā turpina izkopt mūsu Baltijas baleta zvaigznes, kuru sniegumā varēsim baudīt gan iemīļoto klasiku, gan Nacionālo baletu jaunāko iestudējumu fragmentus,” norāda Lita Beiris.



Par Starptautiskā Baltijas baleta festivāla tradīciju ir kļuvušas arī izstādes – baletam veltīta foto izstāde būs skatāma Mencendorfa namā. Bet pavisam negaidīts ieskats baleta aizkulisēs fotoizstādē Karantīna Igaunijas baletā, kuras autors ir Staņislavs Moškovs. Tikpat gaidīti vienmēr ir arī īpašie kino seansi - Eiropas balets filmā Draw a Line – Richard Siegal and the Ballet of Difference kinoteātrī Splendid Palace.



Jānorāda, ka Starptautiskā Baltijas baleta festivāla ietvaros arī šogad tiek piedāvātas meistarklases. Kā strādā, kādas ir laikmetīgā baleta tendences, par to slavenie COMPLEXION mākslinieki Rīgā dalīsies savā pieredzē.



