Vakar, 25. augustā, Valsts policijas (VP) Rīgas Brasas iecirknī tika saņemts iesniegums no kādas sievietes, kura telefonsarunas laikā noticēja, ka zvana “Swedbank” bankas darbinieks. Viņš, informējot par it kā aizdomīgām darbībām personas kontā, pieprasīja sievietei atklāt savus personas un bankas datus. Tā rezultātā vēlāk no sievietes bankas konta pazuda 8000 eiro.

Arī Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirknī vakar saņemts līdzīgs iesniegums no kāda vīrieša, kuram šādā veidā izkrāpti 4200 eiro.

Tāpat Rīgas Brasas iecirknī tika saņemta informācija no kāda vīrieša, kurš bija saņēmis telefonzvanu, kurā viņam piedāvāja iegādāties kriptovalūtu. Lai to izdarītu, bija nepieciešams nosaukt bankas kartes datus, kā rezultātā no viņa izkrāpa 20 000 eiro.

Kā norāda VP, noziedznieki izdomā arvien jaunus veidus, kā nelikumīgi iegūt finanšu līdzekļus. Lai pasargātu sevi, Valsts policija aicina iedzīvotājus nebūt pārlieku uzticīgiem, sargāt savu personīgo informāciju, nevienam ne telefoniski, ne rakstiski neatklāt banku kontu piekļuves datus, nevērt vaļā aizdomīgos e-pastos saņemtas saites un kritiski izvērtēt jebkuru saņemto informāciju. "Ja zvanītāja numurs nav pazīstams, tad sarunas laikā esiet piesardzīgi un neizpaužat personīgo informāciju. Ja telefonkrāpnieki steidzina un mudina pieņemt ātrus, nepārdomātus lēmumus, tad pārtrauciet sarunu!" mudina VP.

Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, VP aicina nekavējoties sazināties ar savu banku, kā arī rakstīt iesniegumu Valsts policijā: elektroniski bez e-paraksta portālā www.latvija.lv vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz pasts@vp.gov.lv. Plašāka informācija par to, kā ziņot policijai atrodama Valsts policijas mājaslapā - https://www.vp.gov.lv/lv/ka-zinot-policijai. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē Mana Drošība.