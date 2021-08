FOTO. Jautrākie un jaukākie mirkļi no SUPiādes 2021!

Festivāls notika divas dienas, un tā ietvaros pasākuma apmeklētājiem bija iespēja gan vērot spraigus ūdensporta notikumus, gan piedzīvot dažādus pasākuma rīkotāju organizētus pārsteigumus.

Galvenā vieta šo notikumu plejādē tika veltīta SUP (Stand Up Paddle) aktivitātēm. Piektdienas vakarā notika karnevāls uz SUP dēļiem “Gaismas bruņinieku brauciens”, kam sekoja grupas “Carnival Youth” koncerts, savukārt, sestdien visu dienu bija iespēja sekot diviem galvenajiem notikumiem - Baltijas SUP sprinta Grand Prix izcīņai un atraktīvai SUPiādes komandu sacensībai.

Foto: Paula Čurkste

Karnevāla dalībnieki sevi prezentēja gan komandu sastāvos, gan individuāli. Ļoti spilgti sevi pieteica Rīgas brīvostas komanda – “Neptūna Nāras”, kurā centrālais tēls Neptūns visus apbūra ar savu majestātisko šarmu. Turpmākā vakara gaitā Neptūns kļuva par iekārojamāko tēlu, ar kuru kopā nofotografēties.

VEF teātra komanda, kas SUPIĀDĒ startēja ar devīzi parasti cilvēki mākslai nav radīti, izcēlās ar bohēmisku mieru un savā karnevāla izbraucienā izveidoja Dionīsa kulta cienīgu ainiņu.

Starp individuālajiem karnevāla dalībniekiem šogad īpaši izcēlās tēli Hidraklauns, Sārtā Valkīra, Šeihs un Geiša Cuki. Visus tēlus apvienoja un uzmundrināja SUP karnevāla “Gaismas bruņinieku brauciens” patrons – Gaismis, kura tēlā jau otro gadu iejūtas Nacionālā teātra aktieris Kristians Kareļins.

Foto: Paula Čurkste

Pirmās festivāla dienas karnevālisko noskaņojumu papildināja viskarnevāliskākā latviešu grupa “Carnival Youth”.

Otrā festivāla diena aizritēja sportiskā gaisotnē. Klātesošajiem visu dienu bija iespēja sekot diviem galvenajiem notikumiem - Baltijas SUP sprinta Grand Prix izcīņai un atraktīvai SUPiādes komandu sacensībai.

Sacensības komentēja un tiesnešu komandu vadītā Rīgas brīvostas SUP festivāla admirālis Ēriks Loks un SUP federācijas prezidents Normunds Barinovs.

Baltijas SUP sprinta Grand Prix izcīņas rezultāti:

Sievietes:

3. vieta Kate Ābele (LV)

2. vieta Anastasija Bosiha (LV)

Grand Prix Jūlija Mihailova (LV)

Vīrieši:

3. vieta Tomas Varnas (LT)

2. vieta Madis Vitsut (EST)

Grand Prix Aivis Tints (LV)

SUPIĀDES 2021 komandu sacensību rezultāti:

Ātrākais kanālbraucējs 2021 – Sporta centrs Jugla

2. vieta pēc ātruma – A- Adventures

3. vieta pēc ātruma – Neptūna Nāras

Elegantākā ekipāža 2021 – VEF Teātris

Skumjais ūdensmalējs 2021 – Neptūna Nāras

Brīvostas kauss 2021 (Brīvostas simpātija) – Koris Cantus Fortis

Kā jau katru gadu, šī atraktīvā turnīra balvas veidoja metāla mākslinieks Arvīds Endziņš.

Rīgas brīvostas SUP festivāls SUPIĀDE 2021 daļēju ierobežojumu apstākļos ir noticis, tiekamies SUPIĀDĒ 2022!