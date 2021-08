"Lemon Gym": Valsts nepilda fitnesa klubiem solīto

Viņš atzina, ka par sporta klubu turpmāko darbību ir grūti ko prognozēt, jo viss būs atkarīgs no valdības lēmumiem. "Viss, ko mēs vēlamies, lai valdība saprastu, ka fitnesa klubos ir droši, jo katrs klients tiek reģistrēts, ir iespēja noteikt maksimālo cilvēku skaitu, jo "Lemon Gym" klienti var ienākt iekšā tikai ar savu pirksta nospiedumu. Tāpēc droši varam teikt, ka "Lemon Gym" klubos ikviens var sportot - ir viņam Covid-19 sertifikāts vai nē," uzsvēra Beļakovs.

Viņš arī atzīmēja, ka 14.jūnijā no atbildīgo valsts amatpersonu puses izskanēja solījums, ka sporta klubi saņems atbalstu, kamēr strādās ar ierobežojumiem, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ "Lemon Gym" izvēlējās atvērt savus klubus. Pašreiz ir vaļā pieci no kopumā sešiem "Lemon Gym" sporta klubiem.

Tomēr jūlijā Ekonomikas ministrija esot paziņojusi, ka "Lemon Gym" atbalstu vairs nesaņems un nav plānots atbalstīt arī nozari, jo sporta klubiem ir ļauts strādāt.

"Tikai problēma ir ar to, ka 72% no abonementiem ir iesaldēti, jo "Lemon Gym" klienti nav gatavi sportot, kamēr ir nepieciešams Covid-19 sertifikāts. Mēs esam vīlušiem - uzticējāmies solījumiem un pretī saņemam neko. Mēs darām visu, lai valdība saprastu, ka bez atbalsta veselības un fitnesa nozare var neizdzīvot, jo katru mēnesi mēs zaudējam naudu," teica Beļakovs.

Jau vēstīts, ka cilvēki, kuri vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, no 15.jūnija var apmeklēt sporta klubus, tostarp arī baseinus, gan trenējoties individuāli, gan apmeklējot grupu nodarbības.

Tāpat ziņots, ka valdība aprīļa beigās atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu sporta centru fiksēto izdevumu segšanai novirzīt astoņus miljonus eiro. Atbalstam varēja pieteikties saņemt sporta telpas - fitnesa centri, sporta klubi, baseini, iekštelpu halles (volejbols, teniss), ledus halles, olimpiskie centri ar kopējo iekštelpu platību virs 500 kvadrātmetriem.

Atbalsts ir vienreizējs fiksēts maksājums, par sporta iekštelpas kopējo platību kompensējot 25 eiro par kvadrātmetru. Atbalsta saņēmējs var pretendēt uz vienreizēju fiksētu maksājumu, kas nepārsniegs 1,8 miljonus eiro. Pieteikumu iesniegšana atbalsta programmā noslēdzās 30.jūnijā.

Vienlaikus Latvijas Veselības un fitnesa asociācijas augusta pirmajā pusē izplatītajā vēstulē teikts, ka sporta klubi ir pieteikušies, taču lielākais vairākums izmaksu nav saņēmis.

Asociācija lūdz pagarināt dīkstāves un algu subsīdiju izmaksu pēc 30.jūnija, kamēr spēkā ir ļoti stingrs Covid-19 drošības protokols sporta zālēs. Tāpat asociācija aicina pagarināt apgrozāmo līdzekļu granta izmaksu pēc 30.jūnija, kā arī iekļaut sporta klubu pakalpojumus attaisnotajos izdevumos. Izstrādāt atbalsta mehānismu sporta klubiem par periodu 1.aprīlis -15.jūnijs, līdzīgi kā tas bija par periodu no 1.janvāra - 30.martam 2021 gadā.