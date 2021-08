Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības viens no galvenajiem „biznesiem” jau gadiem ilgi ir mediķu streiku organizēšana. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Vai mediķu arodbiedrība var runāt visu Latvijas ārstu vārdā? Skaidrojam, cik tajā ir ārstu

Sabiedrība Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir viena no valstī redzamākajām arodorganizācijām, kura pretendē uz visu Latvijas mediķu pārstāvniecību un pēdējā laikā izcēlusies ar skandaloziem paziņojumiem gan par ārstu streika gatavošanu sakarā ar mazajām algām, gan paziņojot, ka jaunu vīriešu vakcinācija nav gluži droša. Jauns.lv skaidro, cik tad īsti mediķus no to kopskaita LVSADA pārstāv. Izrādās, ka šī pārstāvniecība nemaz nav tik liela, kā vienam otram gribētos.